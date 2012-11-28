Плащаница Божией Матери отбыла в Иерусалим

27 ноября Плащаница Пресвятой Богородицы прибыла в Свято-Пантелеимоновский монастырь в Феофании, где в своей резиденции святыни поклонился Блаженнейший Митрополит Владимир.

После этого святыня отбыла в Иерусалим. По благословению Блаженнейшего Владыки, Плащаницу доставит официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с секретарем Предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром.

Выдающаяся святыня Всемирного Православия находилась в Украине по просьбе Блаженнейшего Митрополита Владимира и по благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III с 19 сентября.

Святыня посетила епархии УПЦ. Поклониться Плащанице смогли верующие Полтавы, Харькова Донецка, Луганска, Днепропетровска, Запорожья, Белой Церкви, Житомира, Тернополя, Почаева и Львов.

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