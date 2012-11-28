РПЦ поможет лишившимся жилья христианам Сирии

Русская православная церковь готова подключиться к сбору и отправлению гуманитарной помощи пострадавшим христианам Сирии, заявил Патриарх Кирилл.

«Полагаю, что мы должны поддержать инициативу по отправке гуманитарной помощи пострадавшим и оставшимся без крова христианам Сирии. Речь идет, прежде всего, о медикаментах и перевязочных материалах. И Русская церковь готова включиться в этот проект», — сказал он в среду на заседании Императорского православного палестинского общества.

Патриарх высказал мнение, что одной из причин конфликта в Сирии является разделение между разными слоями общества — «по этническому, религиозному, социальному принципу» и что такие попытки разделить общество предпринимаются и в России.

Предстоятель добавил, что в ответ на эти вызовы «необходимо отстаивать традиционные для России христианские ценности», и выразил надежду, что Императорское палестинское общество «будет нести миротворческую миссию не только на Ближнем Востоке, но и в нашей стране, и в других странах Русского мира».

Императорское православное палестинское общество было образовано в 1882 году по указу императора Александра III. Основные цели и задачи общества — организация поездок российских паломников по святым местам (Палестина, Афон, Бари), содействие Русской православной церкви в ее служении за рубежом, культурно-просветительская деятельность среди ближневосточного населения, научное исследование исторического наследия Святой Земли.

Сегодня в России действует 18 региональных отделений общества.

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