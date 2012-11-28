В Полтаве проходит выставка «Православная икона XVIII-XX веков»

27 ноября в Полтаву приехал Святейший Патриарх Киевской и всей Руси-Украины Филарет и открыл выставку «Православная икона XVIII-XX веков».

Как сообщает корреспондент УНИАН, Филарет сообщил, что его посещение Полтавы посвящено празднованию памяти преподобного Паисия Величковского.

«Я приехал для празднования в честь преподобного Паисия Величковского, который родился в Полтаве, который покинул Полтаву, ушел на Афон, а затем в Нямецкий монастырь и теперь снова вернулся в Полтаву святым», - отметил Патриарх.

Филарет в Полтаве также открыл выставочный зал Духовно-культурного центра имени преподобного Паисия Величковского при Свято-Успенском кафедральном соборе.

Также патриарх Филарет вручил членам благотворительного общества, которое способствовало образованию центра, нательные храмовые медальоны.

Сегодня, 28 ноября, в Свято-Успенском соборе планируют отслужить молебен преподобного Паисия Величковского с участием Патриарха. Он также вручит дипломы лауреатам Епархиального премии им. преподобного Паисия Величковского. По завершению всех ждет концерт духовной музыки киевского церковного хора «Выдубичи».