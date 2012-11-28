В Болгарии регистририруют альтернативную православную церковь

В соответствующие государственные органы была подана заявка о регистрации альтернативной Болгарской православной церкви, сообщает Bgnews.

Митрополит Инокентий, инициировавший в 2010 году раскол в Болгарской православной церкви, заявил журналистам, что в настоящее время не имеет никакого отношения к регистрации альтернативной Болгарской православной церкви.

Однако и.о. патриарха БПЦ Кирил, по-видимому, не очень-то доверяет словам бывшего раскольника, и повелел тому в письменном виде сообщить Священному синоду о своей непричастности к регистрации альтернативной БПЦ.

Одно ясно – в Болгарии хотят зарегистрировать альтернативную православную церковь.

