В Болгарии регистририруют альтернативную православную церковь
01:51, 28 ноября 2012Православие
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Подана заявка в госорганы
В соответствующие государственные органы была подана заявка о регистрации альтернативной Болгарской православной церкви, сообщает Bgnews.
Митрополит Инокентий, инициировавший в 2010 году раскол в Болгарской православной церкви, заявил журналистам, что в настоящее время не имеет никакого отношения к регистрации альтернативной Болгарской православной церкви.
Однако и.о. патриарха БПЦ Кирил, по-видимому, не очень-то доверяет словам бывшего раскольника, и повелел тому в письменном виде сообщить Священному синоду о своей непричастности к регистрации альтернативной БПЦ.
Одно ясно – в Болгарии хотят зарегистрировать альтернативную православную церковь.
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