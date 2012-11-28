У православных христиан начинается Рождественский пост

Один из четырех многодневных постов — Рождественский (или Филиппов) начинается в среду у православных христиан и продлится 40 дней, по 6 января включительно.

Священнослужители, обращаясь в этот день к прихожанам, подчеркивают, что это — светлый и радостный пост, который готовит верующих к великому празднику Рождества Христова (7 января). Филипповым этот пост называют иногда потому, что он наступает на следующий день после дня памяти апостола Филиппа (27 ноября).

Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста, за исключением сред и пятниц, мирянам можно есть рыбу, но следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц (в том числе в составе различных блюд). Однако воцерковленные люди руководствуются благословением, которое получают на пост у своего духовного наставника.

Цель любого поста — упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души — духу. Поэтому пост — это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".

Одна из проблем для постящихся в наше время заключается в том, что Рождество празднуется по старому стилю (7 января), а Новый год — по новому (1 января). У людей, строго соблюдающих церковные нормы, существует традиция встречать первые минуты этого светского праздника не звоном бокалов, а молитвой, испрашивая у Бога благ для себя, своей семьи и Отечества в наступающем году.

Патриарх Московский и всея Руси ежегодно вечером 31 декабря служит особый, Новогодний молебен, по установившейся традиции — в Богоявленском соборе Москвы. Аналогичные службы совершаются в канун праздника и в других храмах.

Установление Рождественского поста относится к ранним векам христианства. С IV века он упоминается в творениях отцов Церкви, в том числе Августина Блаженного.

Первоначально Рождественский пост длился около недели. На соборе 1166 года при патриархе Константинопольском Луке и византийском императоре Мануиле христианам было положено держать пост перед великим праздником Рождества Христова сорок дней.

Святитель XIV-XV веков Симеон, архиепископ Фессалоникийский, связывал Рождественский пост и с Ветхим Заветом, и с Новым. Моисей, постившись 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях "начертание словес Божиих". "А мы, постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти", — писал святитель.

РИА-Новости

