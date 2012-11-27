В Болгарии требуют прекратить богослужения в храме Святой Недели

Почти 900 жителей болгарского исторического города Батак подписали петицию, в которой попросили временного главу Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополита Варненского Кирилла прекратить совершение богослужений в кафедральном соборе Святой Недели, где хранятся мощи батакских мучеников.

Инициаторы петиции хотят, чтобы храм превратили в музей и передали в собственность государства, ссылаясь при этом на некие архивные документы, доказывающие, что еще в 1915 году местные жители хотели сделать из церкви музей.

В свою очередь митрополит Пловдивский Николай заявил, что богослужения в соборе Святой Недели "будут совершаться всегда, каждый день, три раза в день, как это положено по церковным канонам, за исключением лишь совершения таинств крещения и венчания".

В июле 2011 года администрация города Батак приняла решение о передаче в собственность БПЦ и храма мощей батакских мучеников, которые до этого принадлежали городскому историческому музею.

В апреле 1876 года болгарские борцы за свободу восстали против оттоманской власти, требуя освобождения своей нации и создания независимого государства.

30 апреля Батак был окружен восьмитысячным турецким войском. Началась героическая апрельская эпопея, которая продолжалась пять суток. Повстанцы и народ вели мужественную и тяжелую борьбу с многочисленным врагом. Около 4-5 тысяч болгар были убиты во время Батакской резни.

Священный синод Болгарской православной церкви принял решение канонизировать батакских мучеников в апреле 2011 года.

Церковь Святой Недели, названная в честь мученицы Кириакии Никомидийской, была построена в 1813 году местными жителями за 75 дней. Во время Апрельского восстания храм оказался последним оплотом батачанских повстанцев. В 1955 году церковь объявлена государственным музеем, а в 1977 году - национально-историческим памятником.

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