У православных и греко-католиков завтра начинается пост

Большие христианские праздники всегда сопровождаются предпраздничным постом. В конце года есть длинный пост перед праздником Христова Рождества – Филипповка. У украинских православных и греко-католиков он начинается 28 ноября (по новому стилю) и продолжается до 6 января включительно.

Рождество Христово, как и праздник Воскресения Господнего, относится к крупнейшим праздникам в году, поэтому пост перед Рождеством подобен Пасхальному посту и даже носит название Четыредесятницы.

«Колыбелью» этого поста, как отмечает в книге «Познай свой обряд» о. Юлиан Катрий, является древняя Галлия (сегодняшняя Франция). Упоминания о подготовительном посте к Рождеству Христову на этих территориях восходят к V в. Несколько позже этот пост переходит в Рим и Италию, а затем – в Англию.

Рождественский пост на Западе со временем получает название «Адвента», что с латинского означает «приход», то есть приход в мир Христа. Сначала слово «адвент» обозначало сам праздник Христова Рождества, а позже – время перед Христовым Рождеством. В IX в. первое воскресенье Адвента становится на Западе началом церковного года.

Первое упоминание на Востоке о Рождественском посте от 14 ноября (по старому стилю) подает Коптийский календарь в VIII в. Ивану Постнику (582-595), Патриарху Константинополя, приписывают такое правило: «Необходимо, чтобы миряне воздержались от мяса в две Четыредесятницы – это пост св. Филиппа (Рождественский пост - ред.) и пост св.Апостолов Петра и Павла». В IX в. Рождественский пост становится общим на всем Востоке.

На Руси митрополит Георгий называет Рождественский пост Филипповым, что означает, что он начинался от св. Филиппа, 27 (14) ноября. Во время Филипповки он приписывает такой же пост и поклоны, как в Петровку: это употребление еды раз в день без молока и без мяса, а в субботу и воскресенье позволяет употреблять рыбу. Киевский митрополит Максим (1283-1305) называет Рождественский пост Четыредесятницей.

Время поста – это, прежде всего, время очищения души и приготовления к празднованию светлого христианского праздника, прихода в мир Иисуса Христа. Пост для христиан сопровождается частой молитвой и принятием Святых Таинств, которые должны быть постоянной практикой христиан не только во время поста.

Главная цель поста, установленного еще в ранние века христианства, – духовное очищение человека, отказа не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, пагубных страстей и привычек, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества. Без молитвы и покаяния пост может стать лишь диетой.

РИСУ