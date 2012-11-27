Ионинский монастырь отметил 20-летие возрождения богослужебной жизни

В воскресенье, 25 ноября, в Киевском Троицком Ионинском монастыре отметили дату обновления соборного храма в честь Святой Троицы и 20-летие со дня возобновления богослужений после упадка в атеистическое время, сообщает официальный сайт УПЦ.

Божественную литургию в этот день в обители совершил викарий Киевской Митрополии, наместник монастыря епископ Обуховский Иона.

В последнее воскресенье ноября 1992 года в заброшенной после закрытия обители в советское время соборном Свято-Троицком храме была совершена первая Божественная литургия. К этому времени православная община во главе с настоятелем насельником Киево-Печерской Лавры игуменом Агапитом (Бевциком, ныне - архиепископ Северодонецкий и Старобельский) молилась перед закрытыми дверями церкви.

В то время Ионинский монастырь еще не был зарегистрирован, при храме действовал приход, который фактически был скитом Киево-Печерской Лавры. Несмотря на то, что на храм также претендовала греко-католическая община, игумену Агапиту удалось получить разрешение на служение в Троицкой церкви.

В память об этом в Ионинском монастыре каждое последнее воскресенье ноября почитается память обновления Свято-Троицкого храма. На Божественной литургие в этот день возносились особые молитвы и благодарность Господу за то, что храм восстал из руин и полностью восстановил былое величие, и в нем снова вот уже 20 лет звучит молитва.

Обращаясь с проповедью к прихожанам в этот день, епископ Иона обратил внимание на то, что хотя в восстановленном доме Божием созданы все условия для молитвенного труда, теперь и каждый верующий имеет в свою очередь работать над тем, чтобы предстоять в храме достойно.

