Киево-Печерская лавра сегодня

Церковная православная газета

Не так давно мы отмечали 960-летний юбилей славной обители — главной святыни украинского православия. Чем живет Киево-Печерский монастырь сейчас, «Церковной православной газете» рассказали его насельники.

Архимандрит Поликарп (Линенко), уставщик Киево-Печерской Лавры, регент левого клироса

— Как удалось братии монастыря возродить древние лаврские традиции церковного пения, прерванные в советское время в связи с закрытием обители?

— Старцы, которых выгоняли из монастыря, верили в то, что Лавра еще откроется и возродится. Они молились об этом и старались хоть что-то сохранить для возрожденной обители. Например, тогдашний уставщик Лавры, игумен Феодосий (в схиме Антоний), все годы, пока Лавра была закрыта, скитаясь по квартирам, носил за собой шесть мешков с партитурами и богослужебными книгами. И когда Лавра открылась, то вся эта библиотека, и нотная, и чтецкая, была передана сначала в Митрополию, а потом нам. Это был базовый материал.

Кроме того, до нашего времени дожили несколько монахов — клирошан старой Лавры, которые знали лаврское пение. Это схиигумен Агапит, схиархимандрит Феофил. Но самую ценную помощь в возрождении старых обычаев, напевов и уставных особенностей нам оказал, конечно, приснопамятный отец Спиридон (схиархимандрит Дионисий).

В партитурах лаврского обихода даны в основном праздничные песнопения. А отец Спиридон сам напевал все будничные напевы, которые использовались на простодневных службах, и тогдашний наш наместник, владыка Ионафан (который тоже был патриотом лаврского пения), записывал их на ноты. Мы это разучивали и учились исполнять на клиросе.

— Сколько сейчас певчих в Киево-Печерской Лавре и каков их режим дня в монастыре?

— Певчих у нас человек по 12 на каждом из двух клиросов. Но для пения на некоторых службах мы приглашаем дополнительных певчих и даже смешанные хоры. А на братских Литургиях мы делимся и иногда поем квартетами. Большинство клиросных монахов несут параллельно еще и другие послушания.

Основная часть певчих у нас — священнослужители. И, естественно, никто их не освобождает от священнических обязанностей — седмичного служения, совершения Таинств, общения с людьми.

Покойный отец Спиридон говорил, что в старой Лавре особенное внимание уделялось певчим Великой церкви (Успенского собора), так называемым великоцерковным клирошанам. Они жили в отдельном двухэтажном корпусе, который до сих пор называется певческим корпусом.

И благочинному вменялось в обязанность накануне всенощных бдений проходить по корпусу и проверять, чтобы как минимум два часа каждый певчий поспал перед большой, в особенности ночной, службой. Но сейчас таких правил уже нет. Мы сами, как можем, выкраиваем себе часы сна и отдыха.

Иеромонах Агафон (Опанасенко), помощник благочинного Киево-Печерской Лавры

— Как становятся послушниками Лавры?

— Некоторые приходят с рекомендацией приходского священника, другие идут лишь по зову сердца, кто-то приходит на время потрудиться во славу Божию (это наши трудники), а потом нередко решает остаться в монастыре, чтобы послужить Господу в иноческом чине. Человек сам показывает своей жизнью — достоин ли он подвизаться в монастыре, сможет ли он. От новоначальных требуется посещать братские молитвенные правила, выполнять послушания, учиться смирению. Одним словом — быть порядочным христианином.

— А кто принимает в послушники?

— По благословению нашего наместника владыки Павла, Духовного собора и отца благочинного, я общаюсь с теми, кто хочет быть послушником. Далее согласовываем этот вопрос со Священноначалием и принимаем.

— Существуют ли возрастные ограничения для поступающих в обитель? И откуда приезжают?

— Принимаем с 20 лет и старше, но есть послушники и за 40–50 лет. Приезжают из разных регионов Украины, есть из России, Казахстана.

— Кто принимает решение о постриге в монашество?

— Это уже решает отец благочинный, Духовный собор, а решение утверждается владыкой наместником и Блаженнейшим Митрополитом Владимиром — настоятелем нашей Лавры.

— По прошествии какого-то времени?

— Постригаем мы, конечно, не сразу. Между принятием в послушники и постригом обычно проходит около пяти лет, хотя могут постричь и раньше. Здесь тоже смотрят на отношение человека, на его поведение, достоин ли он принятия в иноки, или же ему пока еще стоит испытать себя.

— А сколько у вас сейчас братии?

— В нашем монастыре более 100 монахов, 30 послушников, около 15 трудников и один схимник — отец Рафаил.

— Какие послушания существуют в монастыре?

— Послушники и трудники могут быть пещерниками (то есть иметь послушание в пещерах), дворниками, нести послушание на кухне, на просфорне, в иконописной мастерской. Кроме того, братия несет послушания в алтаре, в издательстве Лавры, в библиотеке, в саду.

— Киево-Печерскую Лавру постоянно посещают туристы, да и сам монастырь находится практически в центре столицы. Не мешает ли это монашеской жизни братии?

— Каждый послушник и каждый инок пришел сюда по зову своего сердца и по Божию призванию. И он должен понимать, что смотреть нужно только на себя, а не замечать все вокруг, не вникать в мир. Нужно стараться отрешиться от того мира, из которого человек пришел в монастырь. Несмотря на то, что в Лавру приходит множество людей, приезжают многочисленные паломники и бывает немало искушений, послушники и братия стараются вести себя достойно этих святых стен, избегать лишних отношений с людьми и больше внимать своему сердцу.

— Есть ли в монастыре свои постоянные прихожане?

— Конечно, есть. Некоторые ходят к нам еще со времен возобновления монашеской жизни в Лавре, с 1988 г. Есть даже прихожане, которые помнят Лавру до закрытия, были в ней прихожанами и знают еще тех старых монахов, живших здесь до 1961 г. К постоянным прихожанам с каждым годом добавляются новые люди, приходит много молодежи. И это радует.

Беседовал Олег Карпенко