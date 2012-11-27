Пост: 10 полезных и 10 вредных вещей

Православие и мир

Что нам важно помнить о времени поста?

Пост, по своему определению, время воздержания. Поэтому постараемся воздерживаться от всего того, что неполезно для души:

1. Телевизор. Мне кажется, что на первом месте неполезных вещей стоит телевизор. Сериалы заставляют зрителя часть своей жизни проживать «за другого». Известен случай, когда мать отказалась эмигрировать к детям, потому что в той стране, куда ее приглашали, закончился показ «Санта Барбары». Когда приходится говорить, что в пост надо ограничить просмотр телевизора, то слышишь, что люди готовы отказаться от просмотра новостей, готовы поститься очень строго в вопросе еды, но от просмотра сериалов отказаться не могут. Именно от этого вредного увлечения, которое учит человека жить вымышленной жизнью, вслед за замыслом режиссера и сценариста сочувствовать пороку и страстям, необходимо отказаться, хотя бы только на время поста. Художественные фильмы я советую тоже поменьше смотреть, почти все, что сказано по отношению к сериалам, применимо и к обычным фильмам. Новости тоже вряд ли могут внести в душу постящегося покой и молитвенный настрой. Поэтому, если Вы еще не отключили от своего телевизора антенну, самое время это сделать.

2. Безлимитный тариф мобильника. Если Вам не требуется для работы безлимитный тариф телефона, лучше на время поста от этой услуги отказаться. Неограниченность в общении очень неполезна во время, которое Церковь выделила для молитвы и духовного чтения, она очень расслабляет душу. Будем осторожны и с проводным телефоном.

3. Интернет. Лучше всего четко определить список сайтов, которые вы посещаете во время поста. Все, что не связано с работой или послушанием, должно быть строго ограничено. Даже на известном сайте, который совершенно недушевреден в обычное время, можно прочитать неполезную в пост информацию. Поэтому, прежде чем идти по ссылке, подумайте о том, каковы будут последствия для постящейся души?

4. Личное общение. Несомненно, что постящийся не должен выставлять свое воздержание напоказ. Но все же для духовной пользы очень важно ограничить общение. Делать это следует аккуратно, чтобы никого своим отказом не обидеть. Иногда ради ближнего необходимо пренебречь молчанием. Иногда наше участие может спасти души, и даже жизни ближних. Однако сплетни, пересуды, пустая болтовня может причинить вред не только постнику, но и окружающим. Будем осторожны со словом, этим обоюдоострым оружием, могущим как исцелить, так и погубить.

5. Излишний отдых. Как непосильный труд неполезен для здоровья и даже для души, так и отдых без меры допустим лишь больному. Отдыхая без меры в период поста, мы лишаем себя пользы от духовных подвигов.

6. Прочие развлечения. Здесь крайне важно определить для себя, что допустимо, а что нет во время, когда душа находится в состоянии пчелы, собирающей мед. Как пчела в сезон цветения трудится ради долгих месяцев зимы, так и человек постящийся должен не отвлекаться на то, что мешает главному делу во время поста. Это касается музыки, игр, празднования разного рода памятных дат и многого другого. Впрочем, все хорошо в меру. Вашим гостям будет непонятно, если праздник превратится в душеполезную беседу с капустой без масла.

7. Путешествия. Можно приветствовать паломничество, но и в нем надо знать меру. Все же пост лучше проводить в домашней тиши, если это возможно. Всякого рода отдых на курортах нельзя, порой, отложить, но тогда надо помнить, что пост уже в некоторой степени нарушен, поэтому важно рассудить, что в данном случае важнее. Иногда ведь детям нужен загородный отдых, да и график отпусков, зачастую, зависит не от нас.

8. Пища. Постящийся должен знать, от чего он может воздерживаться в пост, чтобы воздержание не подорвало его здоровье. Мясная пища, конечно, допустима лишь при серьезной болезни, что до остального, то здесь важно соблюдать меру. Сталевар не должен отказываться от молока, как и студент – от рыбы. Вообще, многочисленные календари, публикующие монастырские правила поста, неприемлемы для мирян. Важнее отказываться от той пищи, которая питает страсти, чем, от той, которая питает тело, например, сладости или деликатесы больше повредят душе, чем стакан молока для того, кто много физически трудится. Воздержание в пище – лишь средство для поддержания души и тела в состоянии дисциплины, а не самоцель – это крайне важно. Поэтому, если Вас пригласили в гости, не стоит травмировать хозяев своим воздержанием. Лучше затем усилить строгость поста, чтобы и пост принес пользу душе и телу, и Ваше поведение не оттолкнуло от Православия невоцерковленных.

9. Алкоголь. Следует помнить, что любое количество алкоголя, принятое в пост, делает этот день в определенной степени скоромным, потому как любой алкогольный напиток в той или иной степени расслабляет душу, делает ее неспособным к постовым трудам. Вино допустимо лишь в дни праздников, и то в очень умеренном количестве.

10. Супружеские отношения. Несмотря на широкую дискуссию, развернувшуюся в последние годы по этому вопросу, уверен, что супружеские отношения в пост не могут не сказаться на качестве поста. Но для такой строгости поста, когда супруги ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ и без вреда для брака могут воздерживаться весь пост, надо духовно созреть. Поэтому в данном вопросе важно соблюдать меру и благоразумие. И самое важное – помнить, что если еду можно варить для себя в отдельной кастрюле, то брачные отношения, особенно в постели — вопрос исключительно взаимный. Лучше нарушить пост, чем нанести боль своей «второй половине» отказом.

Воздержание, конечно, замечательно, но лишь тогда, когда оно совершается ради какой-то цели. Поэтому стоит задуматься не только о том, от чего надо отказаться, но и, вообще, на что следует обратить внимание постящемуся.

1. Молитва. Несомненно, что нет ничего важнее в пост, чем усиленная молитва. Именно молитва и воздержание укрепляет веру, поэтому к обычному своему молитвенному правилу хорошо добавить один-два канона, несколько дополнительных молитв. Очень желательно чтение Псалтыри. Усилим молитву и о ближних, ведь они не менее нас, порой и более, нуждаются в молитвенной поддержке.

2. Благотворительность. «Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему» – говорит нам преподобный Серафим Саровский. Поэтому усердие в помощи ближнему должно составлять важную часть поста. Помогая ближнему, не забудем, что эта помощь, прежде всего – помощь самому Христу.

3. Исповедь и Причастие. Следует обязательно несколько раз или же, хотя бы, единожды исповедаться и причаститься вовремя поста. Ничто лучше не дисциплинирует душу, нежели детальная и сердечная исповедь и ничто не питает душу так, как Хлеб Жизни.

4. Иисусова молитва. Отдельно стоит вспомнить о молитве Иисусовой. К непрестанной молитве призывает нас Апостол (1 Сол. 5, 17). Хотя и вне поста труды по стяжанию Иисусовой молитвы должны занимать немало времени в жизни христианина, пост – лучшее время для трудов на этом поприще. Уделяя все свободное время Иисусовой молитве, мы обязательно приобретем от поста пользу своей душе.

5. Духовное чтение. Глава Евангелия и две главы из прочих книг Нового Завета должно составлять обязательное чтение постника. Библия – неисчерпаемый источник божественной мудрости и никогда не стоит пренебрегать этим Божиим даром. Новоначальным обязательно надо однажды прочитать толкования, и вновь обращаться к ним по мере возникновения недоумений. Сложно давать общие советы по поводу прочей духовной литературы, но общим правилом можно считать чтение патериков, трудов оптинских старцев, святителей Игнатия Кавказского и Феофана Вышенского. Впрочем, здесь список книг сложно составить один для всех. Важно, чтобы духовная литература назидала, приводила в состояние духовной бодрости, а не развлекала.

6. Паломничество. Об этому уже было сказано ранее, но стоит добавить, что к этому средству стоит прибегать душе унывающей, нуждающейся в утешении и укреплении.

7. Сон. Большое дело – часть времени ночи проводить в молитве. Но не для каждого это по силам. Однако стоит отметить, что ночная молитва гармонизирует состояние души, низводит в душу умиротворение и покой, укрепляет в борьбе с искушениями.

8. Смирение. Не забудем, что смирение это не «смиренничанье». Осознание своей духовной немощи, неспособности ничего сделать без Божией помощи и, как следствие, испрашивание Божия благословения на каждое дело и молитва во время этого дела должны быть нормой для христианина. Подобное состояние легче всего стяжать именно в пост.

9. Любовь. Мы живем в те времена, когда почти совсем оскудела любовь. А без любви мир погибнет. Поэтому будем испрашивать у Господа любовь ко всем без исключения. Конечно, Господь нам пошлет эту любовь, только нам надо научиться ее принять. Соблюдая вышеизложенные правила, особенно осознавая свое недостоинство, мы постепенно станем теми сосудами, которые смогут сохранить вино Божией любви. А без любви все – ничто. Без любви пост послужит для нас исключительно во вред.

Вот и все, чтобы мне хотелось сказать вначале этого поста. Времена для Церкви в целом и для каждого из нас, христиан, очень непростые, поэтому, как дар, воспримем продолжительное время Петровского поста, которое нам предстоит прожить в воздержании и духовном совершенствовании. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26; 41).

С началом поста, возлюбленные братия и сестры!