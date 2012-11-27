Конец света? Об индейцах из Мексики, тибетском шамане и нашем неразумии…

Иногда хочется сказать «спасибо» католическим монахам, которые в свое время, когда Мексику колонизировали, сожгли множество рукописей индейцев майя

Без этих письменных пояснений никак невозможно толком расшифровать их временные зарубки на многочисленных каменных столбах, которые они после себя оставили.

Такое крайне некультурное и отнюдь меня не характеризующее настроение появляется не от врожденной нелюбви к «сокровищам мировой культуры» (не приведи Господь!), а из-за того, что если бы еще и письменные свидетельства нынешние «счетоводы» имели, встречали бы конец света по десять раз на дню.

Сомневаетесь? Так Нострадамус вам в пример. Зафиксировал на бумаге свои 942 катрена в десять центурий объединенных – и по ним уже почти пятьсот лет все предсказывают, все расшифровывают и даже расчеты производят. Правда в 99 случаях из ста – полный казус получается, процент попаданий в правду бесконечно стремится к «нулю», то есть, к откровенному вранью.

Из года в год мы это видим и слышим, но продолжаем верить тем, кто просто на нашем невежественном страхе решает проблемы личные, корпоративные и, скорее всего, политические, вкупе с экономическими.

Я далеко не масонофил. Для меня теория, что во всем подлунным миром командует кучка умных масонов, меняющая границы государств, которые устраивают мировые кризисы и развязывают войны. Всего лишь сомнительное мнение и не более того, но то, что периодически происходит с завидной последовательностью, невольно наводит на мысль, что все страхи апокалипсиса четко планируются. Ведь практически года календарного не проходит, чтобы нас в очередной раз не испугали «концом света».

В века прошлые «пророчества» о грядущем на днях конце света так часто не возникали. Умнее были?

Именно. Религиозно мудрее. Слово евангельское знали, что «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матф. 24:36). С годами «веков технических и пресвященных» Библия все более становилась, в лучшем случае, интерьером книжного шкафа, а в худшем – запрещалась или объявлялась «мифологией», череда концов нынешнего мира геометрически стала возрастать.

Возьмем последнюю дюжину лет:

2000 -2001 - «компьютерный конец света», когда все цифры в компьютерах «обнулятся».

Еще 2000 год. Два конца света, причем оба российского происхождения от астрологов Соболева и Ковалевского.

В 2001 году 11 августа Земля со всей Солнечной системой должна была «всосаться» в черную дыру по расчетам некоторых американских «ученых».

2002, 11 августа, в 4:00 утра, как обещал румынский иеромонах Арсений: «Южный полюс соединится с Северным, а на Землю обрушится огненный хаос», затем: «После трех дней и трех ночей ужасающих бедствий спасутся лишь чистые перед Богом люди».

2003 - конец света в результате распадения Земли на части. Эта жуть от американского астролога Джейн Диксон.

2005 - возможный конец света от падения астероида.

2006 - конец света, связанный с сочетанием чисел даты 06.06.06, «числом Зверя». (Кстати, очень красивый «конец света». Масса свадеб того дня, месяца, года существенно поправила благосостояние нашего прихода).

2007 – весной, согласно предсказанию Виссариона (главы «Церкви Последнего Завета»), прилетит планета или комета и разберется со всеми.

2008 – в ожидании «конца света» последователи секты Петра Кузнецова закопались в пещере в Пензенской области, а на земле ожидали падения астероида диаметром более 800 метров или втягивания нас всех в черную дыру после запуска Большого адронного коллайдера.

2009 - Армагеддон, который должен был наступить согласно трактовке центурий Нострадамуса.

2010 – опять вспомнили о коллайдере и черной дыре, а в прошлом 2011-м всех взбудоражил (многие поверили!) американец Гарольд Кэмпинг из Калифорнии. Он четко заявил, что 21 мая наступит конец света, на основании 70-летнего изучения им Библии и математических расчётов.

Как видим, мы благополучно пережили только в этом новом веке уже массу «апокалипсисов»

Причем, «переживания» и страхи грядущей катастрофы в большинстве случаев затрагивали не тех, кто в Бога верует и в храм Божий ходит, а именно «внешних», у кого Бог, по их же определению, «в душе». Странная ситуация сложилась: те, которых «развитое и продвинутое» общество поставило в ряд темных и необразованных, то есть верующие, живут спокойной жизнью, без страхов грядущего 21 декабря, а наученные современным технологиям и сторонники прогресса призывают скупать продукты, готовить бункеры и усиленно готовиться к очередному апокалипсису.

В этом году одного календаря индейцев майя оказалось недостаточно, и дабы драматизировать ситуацию, в паутину интернета был сделан новый «вброс», который тут же растиражировали и печатные СМИ.

Появился новый оракул с противоположного конца нашей планеты, из таинственного Тибета, который представил очень даже симпатичный конец света, где, по сути, апокалипсиса не будет, а лишь на пару-тройку недель потухнет весь свет, по улицам побродят мертвецы, и ожидается довольно прохладная погода. Данный «конец света» хорош еще и тем, что в нем главным героем будут кошки, которые покажут нам, людям, как себя надобно вести, чтобы пережить эту темную напасть.

Зачем тибетскому шаману, для которого смысл жизни заключен лишь в собственной медитационной практике и уходе от реальности грешного бытия, заботы о человечестве – абсолютно непонятно. По всей видимости, тот журналист, который сочинил от имени шамана данное «предупреждение человечеству», вообще не знаком с тибетским ламаизмом.

Печалит то, что эти информационные вбросы, главной целью которых – отвлечь людей от забот дня нынешнего, от духовной борьбы и от веры в Бога, многих приводят в смущение

У людей всегда присутствует очень сильное желание точно узнать свое будущее. Это стремление «заглянуть за черту» — одна из характерных черт падшего человеческого сознания. Но оно противоречит всей логике христианства: даты не знает никто, и поэтому нужно жить так, чтобы быть всегда готовым к встрече со Христом и стремиться к ней. Мы ведь каждый день молимся о наступлении конца света. В словах молитвы, Самим Богом данной, «Отче наш» есть такая строчка: «Да приидет Царствие Твое». Это ведь призыв Богу поскорее прийти. Это призыв к Нему, чтобы Он ускорил те события, о которых символическим языком написано в Апокалипсисе.

Понятно, что наш Богом сотворенный мир будет иметь свой конец. Вот только случайности здесь не предусмотрено. По воле Божьей созданы и по ней же придём «к концу дней».

Кончина мира никак не связана с каким-то календарем или астрономическим явлением. Иной ее признак - второе пришествием Господа нашего Иисуса Христа. Сроков ни мы, ни даже ангелы не знаем, поэтому вычислять конкретную дату – верх неразумия. Вера доморощенным оракулам и «предсказателям» - это, на самом деле, радость для служителей преисподней. Своими страхами и неуверенностью, попыткой вычислить точную дату кончины мира мы, по сути, отвергаем Бога.

Господь назвал несколько признаков Своего Второго пришествия. Одним из них будет приход антихриста, который воссядет в Иерусалимском храме и будет требовать поклонения себе как Богу. И антихристу, то бишь сатане, поклонятся многие. Наступят «мир и безопасность», и три с половиной года планетой будет управлять тот, кто выдаст себя за Христа.

Вот тогда и протрубят трубы апокалипсиса.

Пока же надобно не о всеобщей кончине мира рассуждать и ее бояться, а о собственном конце света задуматься

Он ведь наступает всегда намного раньше, чем мы того хотим

И на последний вопрос хочется ответить. Стандартный такой вопрос и повсеместный: Кому это выгодно?

Если бы я все-таки верил в масонский заговор, то и ответ был бы соответствующий. Но я в него не верю.

Наиболее же вразумительный и четкий ответ увидел недавно на одном из православных сайтов. Иеромонах Симеон (Сарычев) так рассуждает:

«– Бабушка рассказывала мне в детстве сказку про одного мальчика-обманщика. Он уходил в лес и кричал, звал на помощь. Люди думали, что на малыша напали хищные звери, и спешили его спасти. А мальчик таким образом просто шутил, смеялся над наивностью односельчан. Так он делал несколько раз. Но когда на него действительно напали волки, то сколько он ни звал, как ни голосил, никто не пришел на этот раз: из-за частых обманов ему уже не поверили.

Подобным образом действует и диавол через своих служителей, желая посеять в сердцах людей недоверие к обетованиям Божиим о конце времен. Покричат, пошумят, попугают народ, а конец света, естественно, не наступит. Потом посмеются над верующими, над пророчествами поглумятся и снова через некоторое время покричат, пошумят… И перестанут люди верить в то, что когда-то действительно придет Праведный Судия. Именно такая, на мой взгляд, задача стоит перед теми, кто распространяет ложные слухи о конце света в наступившем 2012 году».

Абсолютно верно, отче Симеоне!!!