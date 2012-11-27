РПЦ поддерживает Епископскую конференцию Франции в борьбе против однополых браков

Митрополит Волоколамский Иларион направил письмо председателю Епископской конференции Франции архиепископу Парижскому кардиналу Андре Вен-Труа, в котором выразил поддержку и готовность Московского Патриархата сообща трудиться во имя защиты христианских ценностей. Текст письма приводит сайт ОВЦС:

Ваше Высокопреосвященство!

Пишу Вам в связи с обеспокоенностью, вызванной поступающими из Франции сообщениями о разработанном правящей Социалистической партией законопроекте, который предусматривает легализацию однополых браков. Настоящим хотел бы выразить солидарность и поддержку Вашей последовательной и бескомпромиссной позиции, представляющей подлинно христианскую точку зрения на данную проблему.

С сожалением мы наблюдаем за тем, как в стране, имеющей глубокие христианские корни, происходит размывание моральных принципов в личной и общественной жизни. Хотел бы заверить Ваше Высокопреосвященство, что Московский Патриархат готов сообща с Епископской конференцией Франции трудиться во имя защиты евангельских этических ценностей.

Отрадно, что французы, сохраняющие верность традиционной морали, не остались равнодушны к неприемлемой для христиан инициативе французских властей. Об этом свидетельствуют прошедшие недавно в ряде городов республики многочисленные демонстрации против легализации сожительств лиц одного пола. Надеюсь, что здоровые силы французского общества и в дальнейшем будут активно отстаивать традиционную мораль.

Пользуясь случаем, желаю Вашему Высокопреосвященству доброго здоровья, духовных сил, стойкости и помощи Божией в Ваших трудах.

С любовью о Господе,

Председатель Отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата

митрополит Волоколамский Иларион

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7 ноября 2012 года Совет министров Франции утвердил законопроект об однополых «браках». Законопроект признает «браком» союз двух людей вне зависимости от их пола, а также дает право однополым парам на усыновление детей. Инициатива президента страны Франсуа Олланда легализовать однополые браки встретила во Франции бурю протеста. Массовые демонстрации прошли в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Нанте и других городах. В ряде случаев протесты возникли по инициативе светских общественных организаций (например, ассоциации «За устойчивое развитие человечества»), в других случаях – по инициативе Католической Церкви и мусульманских общин. В защиту евангельских этических ценностей выступила католическая Епископская конференция Франции.