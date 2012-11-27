Пленум Межсоборного присутствия: о выборах Патриарха, электронных документах...

Православие и мир

Член Межсоборного присутствия, глава интеллектуального клуба “Катехон”, преподаватель философии Государственного академического университета гуманитарных наук Аркадий Малер рассказал корреспонденту Правмира о прошедшем на прошлой неделе пленуме Межсоборного присутствия.

За два дня работы Пленума было принято шесть документов: «Поправки к Уставу в связи с распределением полномочий между Поместным и Архиерейским Соборами», «Процедура избрания Патриарха Московского и всея Руси», «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви», «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности», «О деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых» и «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции». Все они переданы для дальнейшего рассмотрения на Архиерейский собор, который собере

- Поделитесь Вашими впечатлениями от прошедшего пленума Межсоборного присутствия?

Это было второе пленарное заседание Межсоборного присутствия, и так же, как и в первый раз, оно произвело на меня очень сильное впечатление своей динамикой и небывалой демократичностью, которая совершенно не обязательна для Церкви.

Впервые в истории нашей Церкви такая демократичность встречалась разве что в процессе подготовки и проведения Поместного Собора 1917 года, но тогда Церковь не успела проявить все свои возможности по известным причинам.

Сегодня же Межсоборное присутствие действует уже три с половиной года, и обратная связь между церковной властью и рядовыми клириками и мирянами работает как никогда. Все документы, принимаемые Межсоборным присутствием, достаточно долго и кропотливо обсуждаются в соответствующих комиссиях и выкладываются для обсуждения в интернет на сайт Богослов.ру, и у всего церковного народа есть не только возможность повлиять на изменения в этих документах, но и отправить их на переработку к следующему заседанию пленума Межсоборного присутствия.

Здесь очень многое зависит от личной активности и сознательности членов Церкви, – одни из них всегда читают эти документы в интернете, публично выражают свою позицию, ведут острые дискуссии и обращаются в комиссии Межсоборного присутствия со своими предложениями, а другие вообще не знают о самом существовании этого органа и потом очень удивляются утвержденным документам.

На пленуме Межсоборного присутствия царит небывало демократичная атмосфера, в самом лучшем смысле этого слова, каждый участник может свободно выйти к микрофону и задать любой, интересующий его вопрос и положить начало довольно серьезному диспуту, и очень большую роль в этом процессе играет сам Патриарх Кирилл, который всем нам дает настоящий мастер-класс по модерированию массовыми мероприятиями.

Не могу не поделиться личным наблюдением от самого Патриарха Кирилла, – он невероятного активен как ведущий и чрезвычайно внимателен к каждому слову в любом обсуждаемом документе. В каждую минуту обсуждения Патриархом Кириллом любого документа возникает ощущение, что именно сейчас обсуждается самое главное, что именно сейчас принимаются эпохальные решения, и эта энергия Патриарха очень заряжает и вдохновляет многих присутствующих.

Не буду говорить за всех, но лично для меня этот второй пленум Межсоборного присутствия доставляет куда большее интеллектуальное наслаждение, чем многие философские конференции, которым очень не хватает такой энергии и такой осмысленности. За два дня мы приняли шесть документов, каждый из которых имеет крайне важное значение для жизни нашей Церкви: «Поправки к Уставу в связи с распределением полномочий между Поместным и Архиерейским Соборами», «Процедура избрания Патриарха Московского и всея Руси», «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви», «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности», «О деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых» и «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции».

И я лично очень рад, что могу быть хотя бы свидетелем этого исторического события.

- Судя по документу об избрании Патриарха от открытой формы голосования предлагается отказаться во избежание давления внешних сил, – а почему тогда предлагается позволить самоотвод кандидатов на любом этапе? Ведь на них тоже могут влиять внешние силы…

Это совершенно разные ситуации. Церковь обязывает каждого человека поступать по совести и именно поэтому она не может обязать кого-либо до конца участвовать в выборах своего Предстоятеля, – ни в качестве голосующего, ни в качестве того, за кого голосуют. Если кандидат на пост Патриарха вдруг решает, что по каким-либо причинам он не может или не хочет избираться, то никто не может заставить его это делать. Ведь от этого решения зависит не только его личная жизнь, но и жизнь всей Церкви, а вслед за ней, простите, может зависеть жизнь всего человечества. Более того, голосующий на выборах не должен зависеть от внешнего социального влияния, здесь Церковь узнает подлинную волю своих членов, а избираемый в Предстоятели как раз должен честно признавать свою социальную ангажированность, если она есть, и лучше он сразу снимет свою кандидатуру под чьим-то давлением, чем это давление обнаружит себя впоследствии. Иными словами, субъект выборов должен быть максимально анонимен, а объект выборов должен быть максимально неанонимен. При этом, я лично не против того, чтобы когда-нибудь все голосования были открытыми, в этом тоже есть свой резон, но я категорически против того, чтобы кто-либо из избираемых кандидатов не имел возможности совершить самоотвод.

- В документе говорится о «редкости исторических прецедентов избрания Предстоятеля по жребию». Среди таких прецедентов были и святые (св. Патриарх Тихон, св. Мартин Туринский). Нет ли здесь противления воле Божьей?

Нет, потому что Церковь сама себе вправе установить процедуру избрания своего Предстоятеля. Выбор по жребию был оправдан только в том случае, когда все кандидаты равно достойны стать Предстоятелем и участники Собора просто не могли взять на себя ответственность предпочесть одного другому. Но такая ситуация бывает крайне редко, – именно такая ситуация была, например, при первом поколении апостолов, которые лично знали Господа нашего Иисуса Христа и поэтому могли избрать в свой круг нового апостола, а именно Матфия, по жребию.

В истории избрания патриархов Русской Церкви жребий использовался неоднократно, поскольку епископы не решались прямо свидетельствовать о своем выборе. Например, на Поместном Соборе 1917 года также было решено избирать Патриарха по жребию, поскольку каждый из кандидатов был достоин стать новым русским патриархом. Но я позволю себе предположить, что впредь такой ситуации не будет и нет ничего плохого в том, что каждый избиратель грядущего патриарха сможет прямо сказать – вот этот конкретный имярек, с его точки зрения, более достоин быть патриархом, чем другой. Именно такая ситуация, с моей точки зрения, была на Соборе 2009 года, когда именно митрополит Кирилл, с моей точки зрения, был более других достоин стать Предстоятелем Русской Церкви.

- В поправках к Уставу РПЦ исключаются полномочия Поместного собора «истолковывать учение Православной Церкви» в пользу Архиерейского Собора, – как это возможно, учитывая то, что, согласно православному вероучению, хранителем веры является вся Церковь как народ Божий? А если архиереи ошиблись?

Прежде, чем говорить о согласии всего православного вероучения, необходимо указать на конкретный канонический источник этого согласия.

Насколько мне известно, в Пятидесятницу Святой Дух спустился только на апостолов, и только апостолы и их преемники, то есть епископы, могут “вязать” и решить на земле, а поэтому, если Архиерейский собор, то есть собор епископов, решит избирать Патриарха своей Поместной Церкви, то никто и ничто не может ему воспрепятствовать. Тот факт, что мы, миряне и рядовые клирики, участвуем в этом соборе, является следствием соизволения самих архиереев и они, в принципе, имеют право в любой момент отнять у нас эту возможность.

В этом смысле работа Межсоборного присутствия – это наглядный пример того максимума демократии, который может себе позволить Церковь как Богоустановленный институт, действующий через приемников апостолов. И будем благодарны нашим епископам, включая, прежде всего, самого Патриарха Кирилла, что они позволили нам участвовать в обсуждении и решении общецерковных проблем.

- В связи с принятием документа об идентификации личности будет ли приниматься какое-то решение по поводу откровенно еретических взглядов («печать» или «предпечать» антихриста)?

Прежде всего, я хочу сказать, что сам этот документ «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» был необходим нашей Церкви для того, чтобы подробно ответить на вопросы многих православных христиан о потенциальной опасности, исходящей от подобных технологий.

В этом документе позиция Церкви отражена максимально подробно и фактически закрывает эту тему, которая для иных ревнителей не по разуму стала чуть ли не главной. Что касается решения о еретических интерпретациях каких-либо пророчеств из Апокалипсиса, то такие решения вполне возможны, если в них есть реальная необходимость. Если есть достаточное количество достаточно активных прихожан и клириков, которые желают осудить эти интерпретации, то эти интерпретации, вполне возможно, будут осуждены.

- Межсоборное присутствие также приняло документ о реабилитации наркоманов? Считает ли Церковь возможной принудительную реабилитацию? В каких случаях?

Чтобы определить, что считает наша Поместная Церковь, необходимо опереться на конкретные догматические и/или канонические документы, а также на документы, принятые нашими Освященными Соборами, а таковых документы относительно принудительной реабилитации наркоманов нет. Если вас интересует моя личная позиция, то я, безусловно, за принудительное возвращение к нормальной жизни всех людей, которые решили покончить собой каким-либо образом, будь то путем наркомании, алкоголизма или танцами на амвоне православного храма. И поскольку я далеко не один придерживаюсь этой позиции, то, вполне возможно, рано или поздно документ на эту тему в нашей Церкви появится. А может быть, и не появится. Всё зависит от нашей и вашей свободной воли, а, прежде всего, от воли Божией.

Беседовала Мария Сеньчукова