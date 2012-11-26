В Александрии освятили новый православный храм

25 ноября Александрийский Патриарх Феодор II совершил Божественную литургию в соборе прп. Саввы Освященного в Александрии, где хранится колонна, у которой была обезглавлена св. великомученица Екатерина, день памяти которой праздновался по новому стилю.

Патриарху сослужили митрополиты Серафим Зимбабвийский и Ангольский, Николай Ермопольский, Гавриил Леонтопольский, епископы Никодим Нитрийский и Нифонт Вавилонский.

После этого был освящен парекклисион во имя апостола Марка и святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского. Парекклисион был построен в память трагически погибших 11 сентября 2004 г. в авиакатастрофе Александрийского Патриарха Петра VII и сопровождавших его митрополитов и клириков.

В алтаре была помещена честная глава свт. Иоакима I Славнейшего, Патриарха Александрийского, и часть мощей священномученика Кирилла Лукариса, Патриарха Александрийского и Константинопольского, сообщается на официальном сайте Александрийского Патриархата.

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