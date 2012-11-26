Патриарх Иерусалимский выразил солидарность с РПЦ

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу послание, в котором выразил солидарность с Русской Православной Церковью и ее Предстоятелем в связи с рядом антицерковных выступлений в России.

В послании, в частности, говорится, что, узнав из средств массовой информации об издевательствах над святынями и проявлениях насилия по отношению к храмам и служителям Церкви «в благочестивой стране российской», Его Блаженство счел необходимым заявить: «Мы выражаем нашу полную поддержку благочестивому русскому народу, постоянно являющему свое благочестие, в том числе и частыми паломническими посещениями Святой Земли, а также его Пастыреначальнику, возлюбленному Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу».

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