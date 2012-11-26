РПЦ против неоправданного вмешательства в дела семьи

Кризис института семьи часто требует вмешательства государства в её дела вплоть до изъятия ребенка, однако неоправданное применение этих мер вызывает тревогу Русской Православной Церкви. Это мнение отражено в документе «Позиция Русской Православной Церкви по реформам семейного права и проблемам ювенальной юстиции», принятом на Пленуме Межсоборного присутствия 23 ноября в Москве.

«Тревогу Церкви вызывает неоправданное вмешательство государства и других, внешних по отношению к семье, сил в ее внутренние дела и конфликты», — рассказал корреспонденту Правмира ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии», секретарь комиссии по вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Сергей Чапнин.

По его словам, сегодня известны факты изъятия детей из семьи государством на основании расплывчатых и необъективных критериев, например, «недостаточный уровень материального благосостояния», «низкое развитие ребенка» или «ненадлежащее воспитание».

«Церковь предостерегает, что необъективные критерии, где возможен волюнтаризм органов опеки, недопустимы. Расплывчатые нормы должны быть заменены на конкретные. Необходимо выработать механизм присутствия представителей духовенства от епархий и благочиний на постоянной основе как наблюдателей, консультантов или экспертов в государственных органах опеки», — подчеркнул Сергей Чапнин.

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