Митрополит Владимир отслужил литию памяти жертв Голодомора

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир в сослуженнии с архиепископами Бориспольским Антонием и Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром, а также епископом Ирпенским Климентом звершил литию у Мемориала памяти жертв Голодомора в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ. Также сообщается, что в поминальном мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Киевских духовных школ. От имени верующих Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир положил цветы к памятнику жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Мемориала памяти жертв Голодомора свыше трех тысяч людей отметили память невинно убиенных голодом украинцев.

Представители церквей отслужили панихиду за жертвами Голодомора. Богослужение провел Предстоятель УПЦ КП Блаженнейший Митрополит Филарет и священство Украинской Греко-католической церкви.