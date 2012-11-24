Состоялся пленум Межсоборного присутствия РПЦ

23 ноября 2012 года в Зале церковных Соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя прошло три заключительных заседания пленума Межсоборного присутствия.

Перед началом работы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал слова поздравления в адрес Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, которому в этот день исполнилось 77 лет, и поздравил председателя Синодального отдела по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха, которому исполнился 61 год.

«Блаженнейшего митрополита Владимира сегодня нет с нами в Москве. Но здоровье его улучшается, мы желаем ему помощи Божией в окормлении Украинской Православной Церкви», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.

Члены Межсоборного присутствия пропели «Многая лета».

Затем прошли прения по проектам документов «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви» и «О деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых».

По итогам обсуждения принято решение изменить название последнего документа на «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых» и передать его на утверждение Священного Синода.

После утверждения значительных поправок, внесенных участниками пленума, документы «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви» и «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» направлены на рассмотрение Архиерейского Собора 2013 года.

«Мы исчерпали двухдневную повестку дня пленума Межсоборного присутствия — межсоборное обсуждение важных проблем. Эта работа началась с инициативы комиссий Межсоборного присутствия по составлению документов, затем она включала в себя общецерковные обсуждения, потом обобщение отзывов редакционной комиссией и президиумом, после чего прошло детальное обсуждение на пленуме. Никакого подобного более тщательного механизма соборного осмысления проблем, стоящих перед Церковью, ранее не существовало. Мы создали документы соборного значения. Дай Бог, чтобы наша совместная деятельность служила единству нашей Церкви, а, самое главное, спасению людей», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви, завершая пленум.

Он также поблагодарил секретариат Присутствия и всех тех людей, которые трудились в профильных комиссиях над текстами.

От лица всех собравшихся митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за неустанные труды по руководству Межсоборным присутствием.

Документы, принятые пленумом, будут опубликованы в официальных средствах массовой информации Московского Патриархата после внесения всех поправок, одобренных членами Межсоборного присутствия.

Патриархия.ru