Патриарх Кирилл направил приветствие участникам фестиваля «Радонеж»

07:25, 24 ноября 2012
Православие
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Пожелал плодотворной работы

   Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие организаторам, участникам и гостям XVII Международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж».

   Организаторам, участникам и гостям XVII Международного кинофестиваля «Радонеж»

   Дорогие братья и сестры!

   Сердечно приветствуй всех вас, собравшихся ныне в Москве для участия в работе XVII Международного кинофестиваля «Радонеж».

   За годы своего бытия кинофорум представил широкому кругу зрителей целый ряд фильмов, свидетельствующих о непреходящих ценностях Православия, важности сохранения исконных традиций нашего народа и жизни по евангельским заповедям.

   Отрадно отметить, что в конкурсных картинах фестиваля «Радонеж» ставятся вопросы о достоинстве и предназначении человека, свободе и ответственности, правде и справедливости.

   Надеюсь, что деятельность вашего форума будет и в дальнейшем способствовать утверждению в обществе высоких нравственных идеалов, патриотическому и духовному воспитанию наших современников и особенно молодежи.

   Желаю всем вам помощи Божией, плодотворной работы и творческих свершений.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Patriarchia.ru

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