Патриарх Кирилл направил приветствие участникам фестиваля «Радонеж»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие организаторам, участникам и гостям XVII Международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж».

Организаторам, участникам и гостям XVII Международного кинофестиваля «Радонеж»

Дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствуй всех вас, собравшихся ныне в Москве для участия в работе XVII Международного кинофестиваля «Радонеж».

За годы своего бытия кинофорум представил широкому кругу зрителей целый ряд фильмов, свидетельствующих о непреходящих ценностях Православия, важности сохранения исконных традиций нашего народа и жизни по евангельским заповедям.

Отрадно отметить, что в конкурсных картинах фестиваля «Радонеж» ставятся вопросы о достоинстве и предназначении человека, свободе и ответственности, правде и справедливости.

Надеюсь, что деятельность вашего форума будет и в дальнейшем способствовать утверждению в обществе высоких нравственных идеалов, патриотическому и духовному воспитанию наших современников и особенно молодежи.

Желаю всем вам помощи Божией, плодотворной работы и творческих свершений.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Patriarchia.ru