Патриарх Кирилл направил приветствие участникам фестиваля «Радонеж»
Пожелал плодотворной работы
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие организаторам, участникам и гостям XVII Международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж».
Организаторам, участникам и гостям XVII Международного кинофестиваля «Радонеж»
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствуй всех вас, собравшихся ныне в Москве для участия в работе XVII Международного кинофестиваля «Радонеж».
За годы своего бытия кинофорум представил широкому кругу зрителей целый ряд фильмов, свидетельствующих о непреходящих ценностях Православия, важности сохранения исконных традиций нашего народа и жизни по евангельским заповедям.
Отрадно отметить, что в конкурсных картинах фестиваля «Радонеж» ставятся вопросы о достоинстве и предназначении человека, свободе и ответственности, правде и справедливости.
Надеюсь, что деятельность вашего форума будет и в дальнейшем способствовать утверждению в обществе высоких нравственных идеалов, патриотическому и духовному воспитанию наших современников и особенно молодежи.
Желаю всем вам помощи Божией, плодотворной работы и творческих свершений.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ