Издательство МП РПЦ выпустило в свет Богослужебные указания

04:30, 24 ноября 2012
Православие
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На 2013 год с приложением

   Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Богослужебные указания на 2013 год.

   Издание входит в число официальных богослужебно-календарных изданий Русской Православной Церкви.

   Богослужебные указания — ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями Богослужебного Устава и учитывающее многообразие литургической практики. Книга предоставляет настоятелям храмов и монастырей большой выбор вариантов служб разным святым.

   В приложении Богослужебных указаний печатаются последования молебных пений в День Победы в Великой Отечественной войне и в праздник святого равноапостольного князя Владимира — воспоминания Крещения Руси. Также в помощь священнослужителям предлагается статья о литургических особенностях служб сырной седмицы и указатель вариантов совершения богослужения на период пения Октоиха.

Издательство Московской Патриархии/Патриархия.ru

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