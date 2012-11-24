Издательство МП РПЦ выпустило в свет Богослужебные указания

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Богослужебные указания на 2013 год.

Издание входит в число официальных богослужебно-календарных изданий Русской Православной Церкви.

Богослужебные указания — ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями Богослужебного Устава и учитывающее многообразие литургической практики. Книга предоставляет настоятелям храмов и монастырей большой выбор вариантов служб разным святым.

В приложении Богослужебных указаний печатаются последования молебных пений в День Победы в Великой Отечественной войне и в праздник святого равноапостольного князя Владимира — воспоминания Крещения Руси. Также в помощь священнослужителям предлагается статья о литургических особенностях служб сырной седмицы и указатель вариантов совершения богослужения на период пения Октоиха.

Издательство Московской Патриархии/Патриархия.ru