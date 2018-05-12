Предстоятелю УПЦ Митрополиту Владимиру - 77 лет!

Блаженнейшему Митрополиту Владимиру исполняется 77 лет. Из многочисленных интервью и публикаций о Блаженнейшем Владыке мы имеем возможность узнать о нем как человеке и Предстоятеле Церкви, о его церковной и общественной деятельности. Жизнь Блаженнейшего Митрополита Владимира преисполнена множеством интересных и поучительных событий и встреч. У Его Блаженства – человека, обладающего огромным духовным и жизненным опытом, всегда есть чему поучиться и что почерпнуть.

«Церковная православная газета» совместно с порталом «Православие в Украине» опросила тех, кто много лет знает Предстоятеля Украинской Православной Церкви и трудится под его началом: «Что для себя лично Вы почерпнули из общения с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром?»

Архиепископ Александр (Драбинко): «Блаженнейший Митрополит Владимир является всем для всех, чтобы, как говорит апостол, спаслись те, кто наследует его пример»

Секретарь Предстоятеля УПЦ и Блаженнейший Митрополит Владимир



Нести послушание у Его Блаженства Господь сподобил меня с 1998 г. Тогда я как раз закончил Московскую духовную семинарию и, по благословению Митрополита Владимира, прибыл в Киев. Сначала это было иподиаконское послушание, а затем, когда я уже был в священном сане, послушание в качестве личного секретаря. Многолетнее общение с Блаженнейшим наложили благодатный отпечаток на всю мою жизнь, поскольку общение с такой неординарной личностью, как Предстоятель нашей Церкви, не могло не сказаться на моем формировании.

Человек многогранный, наш Предстоятель, выйдя из советской эпохи и органично войдя в эпоху постсоветскую, в уже, собственно, другое государство – независимую Украину, воспринял естественно все то, что для других - архипастырей, пастырей, мирян - являлось переломным, непонятным, сложным и, по мысли некоторых, временным. Для меня, родившегося уже в новое время, такое органическое восприятие изменяющихся обстоятельств сыграло важную позиционирующую роль в жизни.

Митрополит – Воспитатель, который, имея огромный багаж жизненного опыта, показывает, как необходимо себя вести. Он для меня пример Человека с большой буквы. Владыка гармонично сочетает многие качества, объединяющие веру и свободу, христианские ценности и разностороннее видение происходящих процессов. Именно это считаю самым главным из того, что удалось почерпнуть. Блаженнейший Митрополит Владимир является всем для всех, чтобы, как говорит апостол, спаслись те, кто наследует его пример.

Епископ Ириней (Семко): «Помню, меня поразило то, с какой сосредоточенностью Блаженнейший совершал богослужение»



Епископ Нежинский и Прилукский Ириней и Блаженнейший Митрополит Владимир



В конце 1980-х, когда я был насельником Почаевской Лавры, Блаженнейший Митрополит Владимир, будучи управделами Московской Патриархии, приехал к нам, чтобы разобраться в вопросах, связанных с активизацией в этом регионе деятельности униатов. Помню, Блаженнейший служил Литургию в храме преподобного Иова Почаевского, и меня поразило то, с какой сосредоточенностью он совершал богослужение. Никаких резких движений, окриков или замечаний. В алтаре царило умиротворение.

Когда же я стал благочинным Киево-Печерской Лавры, мне довелось служить с Митрополитом Владимиром практически во все воскресные и праздничные дни, а иногда и в будни, на протяжении 15 лет. Вначале обитель еще только возрождалась, еще только выстраивался богослужебный порядок, поэтому присутствие Блаженнейшего за богослужением, его личный пример молитвенного предстояния были очень важны для нас.

Незабываемы также Литургии в пещерах, когда в тиши и, можно сказать, уединении, по сравнению с торжественными соборными службами, Блаженнейший служил с удивительной простотой. Меня всегда поражало, какое огромное множество имен Митрополит Владимир на память поминает на сугубой ектении и во время Херувимской. Он помнит о людях, молится о них.

Архимандрит Виктор (Бедь): «Саме через відчуття тої любові, яку Блаженніший буквально випромінює, у свій час змінилась моя дорога»

Ректор УУБА-КаУ, доктор богословских наук, доктор юридических наук, профессор

Головна риса нашого Предстоятеля Блаженнішого Митрополита Володимира – це те, що він реалізує на практиці головну заповідь Спасителя Іісуса Христа: любити ближніх своїх, як самого себе.

Саме через відчуття тої любові, яку він буквально випромінює, у свій час моя дорога з політичного шляху повернула на богословський. Не буду приховувати: саме відчуття цієї людяності і любові, які Блаженніший віддає навколишньому світу, свідчення любові у Христі – вплинули і на мене.

Думаю, що така людина як Блаженніший Митрополит Володимир, дається людству раз у сто, а то і тисячу років. Тому вважаю, що український народ має велику Божественну благодать, здобувши у 1991 році свою державну незалежність і отримавши в 1992-му такого Предстоятеля Української Православної Церкви, який прийняв на своє серце і душу весь той удар, всі терзання і страждання українського народу через встановлення своєї ідентифікації, своєї державності і розбудови Української Православної Церкви.

Протоиерей Георгий Коваленко: «Я всегда помню слова, которые наш Предстоятель постоянно говорит духовенству: «Отцы, пока есть время, проповедуйте!»

Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодального информационно-просветительского отдела



Для меня Блаженнейший Митрополит Владимир – пример мудрого руководителя, живущего высокой духовной жизнью и одновременно занимающего самый высокий пост в Церкви. Он умеет это совмещать: христианские добродетели и умение управлять. Его стиль управления может быть назван христианским. Что это значит?

Прежде всего – открытость, честность, терпение, доверие и, безусловно, любовь к окружающим. Упование не на собственное понимание того, как должно решаться какое-то дело, а упование на Бога. Когда Блаженнейший дает благословение, я понимаю, что он искренне просит, чтобы Господь помог в твоем деле. И когда Блаженнейший отказывает в благословении – это тоже повод задуматься: а в ту ли сторону ты собирался двигаться?

Владыка умеет общаться с представителями средств массовой информации и всегда ориентирован на проповедь. Именно он первым в Церкви стал давать интервью, подходить к камерам, даже во время крестного хода, даже на ступеньках храма перед началом Божественной литургии. Когда его встречали тысячи людей, он замечал журналистов и подходил к ним, давая точный и краткий комментарий. Блаженнейший – тот человек, который ценит слово, проповедь, ценит тех, кто доносит это слово людям. Я всегда помню слова, которые наш Предстоятель постоянно говорит духовенству: «Отцы, пока есть время, проповедуйте!».

Вот в этом Блаженнейший является для меня примером.

Протоиерей Владимир Коцаба: «Завжди люди знаходили час для простого випускника духовної академії, коли дізнавалися, що я до них прийшов із питаннями про постать Блаженнішого»

Руководитель административного аппарата Киевской Митрополии, преподаватель КДАиС



Перш за все, Блаженніший Митрополит Володимир – це людина, яка своїм життям дає великий приклад любові до ближнього, як до творіння Божого. За той час, скільки я маю щастя з ним спілкуватися, спілкуватися з людьми, які трудилися з Блаженнішим, ця його риса, цей дар Божий, завжди прослідковується.

Пригадується той час, коли я писав роботу про Блаженнішого і доводилося спілкуватися з багатьма людьми, які свого часу були викладачами Московської духовної академії, коли він був ректором, служили в тій єпархії, яку Блаженніший очолював. Завжди ці люди знаходили час для простого випускника духовної академії (не зважаючи на свою зайнятість), коли дізнавалися, що я до них прийшов із питаннями про життя, діяльність і взагалі постать Блаженнішого Митрополита Володимира.

Зараз, коли я вже викладаю в Київських духовних школах, несу послух у Київський Митрополії, маю можливість часто зустрічатися, спілкуватися із Блаженнішим – і це завжди надихає на майбутні труди. Він може навіть одним словом підтримати і вказати той правильний шлях, яким потрібно рухатися, щоб правильно йти по життю і правильно нести свій послух.

Блаженніший завжди знаходить у своєму серці місце для всіх людей: для простого студента духовної семінарії чи академії, для священнослужителя і, звичайно, для єпископів, які несуть послух в Українській Православній Церкві. Тому досить часто, ми знаємо, до нього зверталися різні люди просто для того, щоб поспілкуватися та знайти підтримку.

Його біографія свідчить про те, що знайомств у Блаженнішого було в різних куточках світу, і Блаженніший Митрополит Володимир ніколи не звертав увагу на посаду, достаток чи навіть релігійні погляди тієї людини, яка до нього зверталася по домопогу. Усі знали, що коли Блаженнішому Владиці дійсно не вистачало часу в робочий день когось прийняти у Митрополії, то до нього можна підійти після обіду чи ввечері, коли Блаженніший виходив на прогулянку.

Я пам’ятаю, ще у мій студентський час хтось запропонував цю територію, де знаходиться резиденція Митрополита, закрити, щоб Блаженніший міг безперешкодно прогулюватися Лаврою, щоб йому ніхто не заважав. На що Блаженніший сказав: «Це не моя територія. Це – територія великої святині Києво-Печерської Лаври і всього українського народу, і люди, як тут ходили, так нехай і продовжують ходити, незважаючи на те, що і мені Господь дає тут можливість трудитися і також прогулюватися». Такий був випадок.

Диакон Максим Брусника: «Общаясь с ним, всегда чувствуешь его любовь и заботу, глубокое понимание и огромный жизненный опыт»

Личный фотограф Предстоятеля УПЦ, редактор сайта «ФОТОЛітопис»

Для меня Митрополит Владимир является образцом светлого и искреннего, святой жизни человека. С Блаженнейшим Владыкой я знаком с 2004 г. Общаясь с ним, всегда чувствуешь его любовь и заботу, глубокое понимание и огромный жизненный опыт.

Предстоятель нашей Церкви — это образец непоколебимой веры, смирения, самоотверженности и ответственности за свои дела, поступки. К нашему Владыке всегда можно обратиться за мудрым духовным советом.

Я хотел бы выразить особые слова благодарности Его Блаженству за те молитвы, которые он возносит у Престола Божия за каждого из нас.

Монахиня Евтропия (Бобровникова): «Мне кажется, что одно из главных качеств Митрополита Владимира, делающих его личность такой обаятельной, это его деликатность»

Монахиня Флоровского Вознесенского монастыря, редактор Издательского отдела Киевской Митрополии

Мне посчастливилось работать с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром как редактору его текстов. Главный урок, который я вынесла из общения с Владыкой, – урок апостольский: подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет. 5: 5). Митрополит Владимир – один из самых неамбициозных авторов, с которыми мне довелось работать. Работа с ним еще раз подтвердила известную истину: чем больше у человека достоинств, тем меньше у него амбиций.

В издательской работе мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что называется «авторским самолюбием». И это естественно, так как автор относится к своему тексту, как собственному детищу, а ведь редко какой родитель безропотно воспринимает критику в адрес собственного ребенка.

Работать же с Митрополитом как с автором было очень приятно, но это не значит, что он соглашался абсолютно со всеми правками. Если Владыка видел, что редакторская правка делает текст яснее и лучше, то с благодарностью принимал ее; если считал, что правка не нужна, деликатно, с большим уважением к труду редактора, очень ясно и четко объяснял, почему не соглашается с исправлением. В последнем случае часто удавалось найти какой-то иной вариант, удовлетворяющий и автора, и редактора.

Мне кажется, что одно из главных качеств Митрополита Владимира, делающих его личность такой обаятельной, — это его деликатность, уважительное отношение к людям, к их труду, независимо от их положения. Владыка неизменно внимателен и вежлив со всяким человеком – будь то уборщица, водитель, монастырский послушник или должностное лицо. Это очень редкое в наше неспокойное время качество, и этому, как мне кажется, надо учиться у нашего Предстоятеля.

Сергей Рыков: «Блаженнейший Владыка является образцом сыновней любви»

Главный офтальмолог Министерства здравоохранения Украины, доктор медицинских наук, профессор

С Блаженнейшим Митрополитом Владимиром я познакомился 11 лет назад, когда при Зимненском Свято-Успенском монастыре был создан кабинет по борьбе со слепотой, оснащенный новейшим оборудованием. С тех пор там ежегодно принимают до трех тысяч больных, в том числе в выходные дни.

Еще один такой же кабинет создан в Головчинском женском монастыре (Летичевский район Хмельницкой области). Интересно, что оборудован он в той комнате, где будущего Владыку крестили в четырехмесячном возрасте. Его семья жила в селе Марковцы, как раз напротив монастыря.

У нашего Предстоятеля я учусь, прежде всего, терпению и, надеюсь, мудрости.

В свое время я обратился к Блаженнейшему с такой дилеммой: хотел учиться в Киевской семинарии, чтобы получить духовное образование, а с другой стороны, надо было написать книгу о детской офтальмологии, ведь в Украине всего 715 детских врачей этой специализации. Владыка сказал: «Доктор, занимайтесь своим делом». И вот на сегодня книга написана. Надеюсь, она будет подспорьем для докторов.

Однажды у меня случились неприятности на работе, я пошел к Митрополиту Владимиру за благословением поменять работу. А он посоветовал все вытерпеть, выдержать. И, слава Богу, все наладилось.

Блаженнейший Владыка является образцом сыновней любви. Он поминает уже почившую мать Феодосию Марковну не только в день ее памяти, но и во все праздники, службы. Когда она жила в Киеве, он, приезжая к ней, всегда служил молебен о здравии, а сейчас, когда мы приезжаем к нему на родину, первым делом идем на кладбище, где Владыка служит литию по родителям.

Александр Андрущенко: «Такой любви к книге, как у Блаженнейшего, я больше никогда не видел»

Сотрудник официального сайта УПЦ, главный редактор журнала «Путь Пилигрима»

В одно время мне выпала честь работать с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, когда мы делали книги на основе материалов официального сайта УПЦ. Эти книги, как правило, издавались к юбилейным торжествам, во время которых Блаженнейший Владыка дарил их гостям. С теплом вспоминаю, как передавал ему первые экземпляры. Бывало, положу на стол и отойду. Но из кабинета не выхожу, а наблюдаю. Какая потрясающая любовь к книге, какое бережное отношение к фолианту и благоговейное перелистывание страниц. Хотелось издавать и издавать, хотя бы только ради таких моментов. Такой любви к книге я больше никогда не видел.

У Митрополита Владимира – потрясающая память! Помню, не был в Митрополии месяца три или четыре. Вдруг иду по Лавре, а он – навстречу. Подхожу, беру благословение, а он и говорит: «Что-то Вы давно у нас не были. Заходите почаще».

Блаженнейший – очень добрый человек. Но есть у него и строгость! Сильная сторона этой строгости – тихий голос! Бывало, когда мы с архиепископом Александром допоздна засидимся за редактированием очередной книги, в кабинет входил Митрополит. Тихо и спокойно говорил: «Пора спать. Завтра новый день, нужны будут силы». И уходил.

Я, по молодости, думал: ну все, сейчас продолжим. Но нет, владыка Александр закрывал свой ноутбук, и это означало, что «на сегодня все».

Я никогда не слышал, чтобы Блаженнейший говорил фразу: «Я занят». Никогда не видел его нервным и суетливым. Во время общения складывалось впечатление, что у него все под контролем, нет никаких незаконченных и, тем более, просроченных дел.

Митрополит Владимир всегда был доступным. Я пришел в Митрополию, когда обязанности его секретаря исполнял нынешний архиепископ Александр. Снова-таки, и от него я никогда не слышал слова: «Блаженнейший занят, принять не сможет». Всегда находил время и принимал. Единственное, что иногда нужно было подождать.

Максим Сидоренко: «Бесконечно долго можно было бы перечислять все те качества, за которые люди любят нашего Владыку…»

Митрополит Владимир со своим иподиаконом, редактором официального сайта УПЦ

Господь сподобил меня на протяжении многих лет помогать Митрополиту Владимиру на богослужениях. Я имел возможность постоянно слушать и учиться у него. Бесконечно долго можно было бы перечислять все те качества, за которые люди любят нашего Владыку. Упомяну лишь о его скромности, твердости духа, тонком чувстве юмора, глубокой вере, любви к Богу и людям. Этому должен учиться каждый из нас.

Мне вспоминается случай, как в один из вечеров в Академическом храме воспитанниками Киевских духовных школ совершалось вечернее богослужение. Открылась дверь, в храм вошел человек. Не привлекая внимания, прихожанин стал в углу храма и начал молиться. Спустя какое-то время, присмотревшись, воспитанники заметили, что это – Предстоятель, и стали подходить к нему за благословением...

Однажды Блаженнейший освящал храм в городе Василькове (Киевская обл.), а затем совершал в нем Божественную литургию. По традиции, мы выехали раньше Владыки, чтобы приготовить облачение и все необходимое для архиерейского богослужения. Но у храма обнаружилось, что облачение осталось в Киеве. Что было делать? Блаженнейший уже на подъезде, а служить не в чем. Облачение немного погодя, конечно, было привезено, но к тому времени половина службы уже прошла.

Можно только представлять, как бы отреагировал кто-нибудь из епископов, приключись у него такая история. Но когда мы стали облачать Владыку, он со свойственными ему смирением и всепрощением сказал: «Хорошо, что хоть себя не забыли»...

В День рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира хочется пожелать, чтобы Господь укрепил его физические силы, и еще много лет Предстоятель наставлял всех нас своим жизненным примером, как любить Бога, людей и свою землю.

Жанна Шевченко: «То, что Блаженнейший – волшебник, я убедилась на себе»

Заместитель главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ

В масштабах лично моей жизни, Блаженнейший – не только мудрый «шеф», обладающий чувством юмора, но и глубокая личность, патриот, любящий сын, кроткий человек, добрый волшебник.

Помню урок смирения, преподанный Владыкой в первый год моей работы в Митрополии. На Светлой седмице, идя по Лавре рано утром на работу, я встретила несколько человек, каждый из которых в ответ на мое светское «Доброе утро» назидательно исправлял меня: «Нужно говорить: “Христос Воскресе!”». Один, второй, третий… Четвертым был Блаженнейший, который на мое приветствие «Доброе утро, Ваше Блаженство!» тихо, с улыбкой ответил: «Доброе утро, Жанна…».

А то, что Блаженнейший – волшебник, я убедилась на себе. Однажды, в мой день рождения, мы с коллегами на кухне Митрополии ели торт, и кто-то увидел в окно Блаженнейшего, прогуливающегося по двору. Я тут же пригласила его к нам. «Буду через пять минут!» – ответил Владыка. И, действительно, через пять минут пришел. С цветами и конфетами. Сказал тост, пригубил вина, рассказал анекдот… Вскоре все разошлись, и я начала собирать подарки и букеты. Смотрю: рядом с коробкой конфет лежит конверт. С любопытством заглядываю в него, а там – ровно та сумма, которой мне недоставало (а взять было негде) для первой в жизни поездки на Святую Землю. Думаю, Его Блаженство до сих пор не знает, что помог осуществить мою, казалось бы, несбыточную мечту.

Юлия Коминко: «В присутствии Его Блаженства любые разделяющие доводы теряют свою силу. Как в храме, перед лицом Бога…»

Ответственный редактор портала «Православие в Украине»

Наверное, самое главное, что я почерпнула, видя пример Блаженнейшего Владыки, это понимание, что не надо делить людей на «своих» и «чужих». Все мы, на уровне какого-то коллективного бессознательного, постоянно склонны рассматривать человека на предмет – он нам «свой» или «чужой». Наших взглядов, или противоречащих нам. Будет ли принимать и соглашаться с нашим мнением или станет возражать.

И если он не «свой», то спешим «отсечь» его, чтобы он для нас больше не существовал, а то и записать во враги, чтобы начать бороться.

Мы не только спешим разделиться, но и держимся за это разделение, дорожим им, придумываем ему обоснование и оправдание. Как ни странно, в церковной среде это деление также присутствует. Даже в немногочисленной православной медиа-среде и то это есть…

И Блаженнейший Владыка для меня в этом отношении — удивительный и потрясающий пример того, как один человек может объединять. Рядом с Блаженнейшим не хочется воевать ни с кем, а тем более, со своим братом. Сколько раз я видела, как примирялись вокруг него враждующие. Противоборствующие стороны находили взаимопонимание. Такое ощущение, что в его присутствии любые разделяющие доводы теряют свою силу. Как в храме, перед лицом Бога…

О Предстоятеле часто образно говорят, что ему удалось сохранить церковный корабль, удержать его на волнах бушующего житейского моря. Удивительно, насколько точно эта метафора отображает реальность. У Блаженнейшего Владыки нет своих и чужих, у него все — свои. Все — христовы. Это действительно пастырь, для которого важна каждая овца. А если мы все так важны ему, нашему Предстоятелю, то неужели не так же должны быть важны и друг другу?

Я постоянно держу перед глазами пример Блаженнейшего Владыки. Мы все — христовы. И ничто не стоит того, чтобы нам разделяться.

Елена Головина: «Меня всегда поражала сила слова Блаженнейшего…»

Ответственный секретарь «Церковной православной газеты» и др. сотрудники газеты у Предстоятеля



Меня, человека, пришедшего из светской журналистики, очень удивила и, надеюсь, чему-то научила тактичность и, можно даже сказать, бережность Блаженнейшего Митрополита Владимира в его обращении с журналистами. Он никогда не возмущался, не повышал голос, наоборот, видя смущение человека или его обиду, умел тонко, с чувством юмора сгладить сложную ситуацию, разрядить обстановку. В авторские тексты вносил минимум правок – только самое необходимое и важное.

Кроме того, меня всегда поражала сила слова Блаженнейшего: кажется, что сказано просто, а доходит до самого сердца. Несколько лет назад, в первый день Великого поста, в своей проповеди Блаженнейший призвал нас не брать на себя бремена неудобоносимые, не «подвижничать» без меры, а сделать пусть что-то одно, малое или, наоборот, что-то неполезное не сделать, отказаться от чего-то в этот пост – и довольно с нас. Это настолько воодушевило меня, что тот пост пролетел как один день и многое помог осознать.

И еще поразительна сила духа Владыки. Совсем недавно, летом нынешнего года, когда Блаженнейший впервые после болезни совершал Литургию на площади перед Успенским собором Лавры, я смотрела, как он служит под палящим солнцем, и… плакала. Я тут изнываю от жары, молюсь еле-еле, а Владыка служит, молится и благословляет всех нас, многие из которых в сто раз здоровее его. Вот уж действительно пастырь, который душу свою полагает за паству!

Елена Резникова: «Мы счастливые люди: нам выпало каждодневно видеть чудо – как Господь хранит человека, который живет и молится ради нас»

Блаженнейший Митрополит Владимир и Елена Николаевна Резникова (директор Духовно-просветительского центра УПЦ)

Главное, что дало мне общение с Блаженнейшим – уверенность в реальности чуда и милости Божией. Однажды, во время паломничества к мощам святителя Николая, член экипажа нашего самолета узнал, что его оставшейся в Киеве жене нужна срочная медицинская помощь. Блаженнейший только спросил ее имя и ушел молиться. А мы пока решали вопрос отправки нашего штурмана на другом самолете.

Но через час он узнал, что даже в больницу ее везти не пришлось – чудесным образом все нормализовалось «само собой». Господь услышал нашего Блаженнейшего, но мы тогда еще не понимали, сколько узелков завязано на одном этом чудесном исцелении. Мы порадовались, даже не понимая, какую роль предстоит сыграть этому самому штурману через пару дней, чтобы наш самолет смог вылететь из заснеженной Италии раньше сотен других отложенных рейсов. А мы не просто спешили домой: с нами срочно добирался на отпевание матери протоиерей Николай Макар.

Тонкие ниточки неслучайных совпадений, события, становящиеся реальностью через его благословение, удивительная любовь к людям, иногда в почти мимолетных встречах и нескольких фразах Блаженнейшего Митрополита Владимира…

Несколько лет назад иду по коридору мимо его кабинета, слышу – окликает тихонько. Радостно захожу к нему (а распахнутая в его кабинет дверь – явление для него обычное, такое же, как и распахнутая нам навстречу душа…) и получаю в подарок бутылочку масла от мощей святителя Иоанна Шанхайского – «смазывай шрам мужу». Волна тепла захлестнула от осознания, что среди тысяч самых разных важных дел и вопросов Владыка держит в памяти сугубо личные, малые наши проблемы и нужды.

И вспомнила, как еще несколько лет назад мы отбирали сувениры из образцов, а мельком взглянувший на нашу возню Блаженнейший приостановился, взял в руки копеечные часы с большими цифрами и на наши недоуменные взгляды пояснил: тут одна старушка приходит частенько, все спрашивает: «Который час?», - ей эти цифры видно будет, хорошо бы подарить… Как для нас всех находится место в его сердце?

Проведав его в Феофании после операции на суставе, я услышала: «Самое трудное сейчас – это не служить. Смысл моей жизни – Литургия». А через пару дней на сайте УПЦ уже была информация о Литургии, которую он возглавил!

Многие, кто наведывал Предстоятеля в больнице, признавались, что, как и я, испытывали одно чувство – после встречи с ним уйти невозможно, хочется оставаться рядом, возвращаться еще и еще. Так всегда трудно уезжать из Иерусалима…

Мы счастливые люди: нам выпало каждодневно видеть чудо – как Господь хранит человека, который живет и молится ради нас.

Ольга Нагорная: «Без преувеличения, наш Предстоятель – Личность с самой большой буквы»

Сотрудник Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ

С Блаженнейшим всегда ассоциировалась такая великая добродетель в христианстве, как смиренномудрие. Что можно сказать о Его Блаженстве? Без преувеличения, наш Предстоятель – Личность с самой большой буквы. Это удивительный человек. Неповторимо уже само состояние души, если мы видим Владыку – возникает некое дерзновение говорить о преображении души и огромной внутренней радости.

У Блаженнейшего нужно учиться всему!

Ирина Свинарчук: «Если бы я не знала, что наш Владыка – Предстоятель Церкви, то, наверное, не сразу бы поверила в это. Настолько он открытый и искренний»

Сотрудник Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ

Помню, когда в последний свой визит в Украину приехал святейший Патриарх Алексий (ныне покойный), я только пришла работать в Лавру. Коллектив мало знала, чтобы попросить пойти со мной после вечернего богослужения к Резиденции Блаженнейшего ожидать встречи с Патриархом и взять благословение. Я созвонилась с подругой и мы стали прорываться сквозь охрану к Митрополии. Прорвались – и ожидаем. :) Через время охрана все-таки нас заметила и стала аккуратно отводить все дальше и дальше от входа. Через пару минут охрана сконцентрировалась на переговорах друг с другом о том, что к выходу направляются Блаженнейший Митрополит и Святейший Патриарх.

Мы стали молиться, чтобы хотя бы взять благословение у нашего Предстоятеля… Охрана усилилась. Выходит Митрополит Владимир – и вдруг направляется в нашу сторону, благословляет нас с подругой и становится рядом, встречать Патриарха... Через пару минут мы смогли взять и Патриаршее благословение... Я с уверенностью могу сказать, что Блаженнейший с любовью и переживанием возносит молитвы о каждом из нас.

А когда два года назад мы ездили в пресс-тур с Блаженнейшим на его малую родину, я была удивлена его человеческой простотой и многогранной мудростью. Если бы я не знала, что он – Предстоятель Украинской Православной Церкви, то, наверное, не сразу бы поверила в это. Потому что Владыка – настолько простой, искренний, открытый человек, и кажется, что на него только посмотришь, а он понимает, с каким вопросом ты хочешь к нему подойти. Поэтому самое важное для меня, что можно взять из общения с Блаженнейшим, – это мудрость и любовь к ближним.

Текст также читайте – в новом праздничном выпуске «Церковной православной газеты».

«Церковная православная газета», «Православие в Украине»