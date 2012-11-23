Митрополит Владимир встретит свой день рождения в Феофании

23 ноября свой 77-й День рождения отмечает Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В этот день Блаженнейший Владыка в сослужении иерархов УПЦ и духовенства Киевской епархии совершит Божественную литургию в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании.

За богослужением в соборе находиться Плащаница Пресвятой Богородицы и точный список Вышгородскую-Владимирской иконы Божией Матери.

Начало богослужения в 9-30.

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