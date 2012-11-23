Митрополит Владимир встретит свой день рождения в Феофании
01:37, 23 ноября 2012Православие
0
Блаженнейшему 77 лет
23 ноября свой 77-й День рождения отмечает Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.
В этот день Блаженнейший Владыка в сослужении иерархов УПЦ и духовенства Киевской епархии совершит Божественную литургию в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании.
За богослужением в соборе находиться Плащаница Пресвятой Богородицы и точный список Вышгородскую-Владимирской иконы Божией Матери.
Начало богослужения в 9-30.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter