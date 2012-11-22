В Украине планируются съемки фильма о Крещении Руси

В Украине планируются съемки исторического фильма о Крещении Руси.

Об этом заявил генеральный директор студии «Бабич дизайн» группы компаний «Star Media» Валерий Бабич сегодня на пресс-коференции в УНИАН.

«Мы хотим сделать настоящий, хороший, исторически-документально-игровой. Хотелось бы сделать очень современную историю, так как зритель привык к тому, что православное – значит скучное. Это не так. Это удивительный пласт драматургии, личных отношений, колоссальных характеров. Это должно быть интересное, современное кино - с борьбой, с драмой, с победой духа» - сообщил В.Бабич.

Выход на экран первых двух серий фильма планируется летом 2013 года.

"Пока трудно сказать о сроках. Но хотелось бы к лету иметь хотя бы одну-две серии фильма. Для того, чтобы показать весь спектр переживаний и колоссального опыта - духовного и политического. Донести до зрителя: то, что было - это не сказка, это не миф.

Мы с вами сейчас находимся в УНИАН, именно в этих местах, по преданию, князь Владимир перед известным крещением на Днепре, крестил своих сыновей, вот здесь – в Крещатом яру. Мы с вами сейчас находимся практически на том месте, где крестились его сыновья. На пересечении Михайловской и Крещатика были ворота, мост, который переходил через яр. И под мостом тек ручей", - рассказал В.Бабич.