В Киеве построят купель, аналогичную израильскому Иорданиту

В Киеве, на берегу Днепра, в 2013 году начнется строительство Храмового комплекса в честь крестителя Руси – cвятого равноапостольного князя Владимира - с христианскими крещенскими купелями, аналогичными купелям на Святой Земле - израильскому Иорданиту.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН депутат Киевского городского совета, член правления Международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко.

По его словам, Храмовый комплекс будет построен на берегу Днепра у подножья Киево-Печерской лавры. Вокруг храма-крестильни будут устроены христианские крещенские купели.

«Мы начнем строительство в год празднования 1025-летия Крещения Руси. Все необходимые документы получим где-то к концу мая. Этот проект имеет, в первую очередь, культурологическое и историческое значение», - отметил А.Омельяненко.

При этом он высказал надежду, что «проект будет поддержан главами тех государств, которые, по словам святого Лаврентия Черниговского, входят в Святую Русь: Украины, России и Беларуси».

«Предложения отправлены президентам трех стран», - сообщил А.Омельяненко.

Проект Храмового комплекса, вид с реки Днепр

По его словам, возле Храмового комплекса будут построены колокольня, Музей православия. Также в структуру комплекса войдут помещения, где люди смогут переодеться для омовения в христианских крещенских купелях.

«Для людей, приезжающих совершить омовение в водах реки Иордан, в местечко Иорданит, в Израиле – там есть все необходимое для этого. Мы хотим создать в Киеве современное, максимально комфортное место, где будет возможность окунуться в воды Днепра и прочувствовать то, что происходило на его берегах 1025 лет назад. А кто не крещен – сможет принять здесь Святое Крещение, на месте, где этот православный обряд может быть совершен так, как это происходило во времена князя Владимира», - сказал А.Омельяненко.





Храмовый комплекс будет построен в форме креста на берегу Днепра

Также он сообщил о создании диорамы, воссоздающей события Крещения на берегах Днепра.

«Мы хотим создать диораму не хуже, чем диорама Севастопольской битвы, которая действительно поражает воображение», - отметил А.Омельяненко.

Он добавил, что Международная общественная организация «День Крещения Руси» приглашает принять участие в строительстве Храмового комплекса в честь князя Владимира всех желающих.

«Мы думаем, что каждому будет приятно приобщиться к этому историческому событию. Пускай это будет только несколько кирпичиков… Именно так строили Храм Христа Спасителя в Москве. Каждый человек имел возможность вложить частичку души в строительство этого Храма», - отметил А.Омельяненко.

Вместе с тем в школах планируется провести конкурс детского рисунка, конкурс на лучшее сочинение и конкурс на написание лучшего реферата среди студентов - на тему 1025-летия Крещения Руси.

Также в перспективе Международная общественная организация «День Крещения Руси» планирует возродить в Киеве университет святого князя Владимира.

