Православная Церковь в Таиланде учредила стипендии для студентов

Комитет фонда Православной Церкви в Таиланде рассмотрел ряд обращений по оказанию материальной помощи учащимся технологического колледжа таиландской провинции Прачинбури.

Учитывая соответствующую просьбу руководства колледжа и ознакомившись с ситуацией, Комитет принял решение учредить две стипендии общей суммой 18 тысяч таиландских бат, направив средства нуждающимся, сообщает сайт Православной Церкви в Таиланде.

Выплата стипендий и помощь учащимся из малообеспеченных семей уже в течение нескольких лет являются традиционной благотворительной акцией Православной Церкви в Таиланде, проводимой в преддверии Рождественского поста.

Служба коммуникации ОВЦС