В Москве начал работу ІІ пленум Межсоборного присутствия РПЦ

22 ноября 2012 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начал работу второй пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Работу первого заседания пленума предварило молебное пение на начало всякого доброго дела.

В президиуме пленума — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; митрополит Cанкт-Петербургский и Ладожский Владимир; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

В начале первого заседания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом, в котором обозначил основные темы и задачи пленума Межсоборного присутствия.

Предстоятель Русской Церкви также внес ряд предложений по процедуре принятия решений на заседаниях и представил участникам общую программу пленума и повестку дня.

Всего 22-23 ноября состоится 8 пленарных заседаний.

В повестку дня второго заседания пленума Межсоборного присутствия входит обсуждение проектов документов:

«Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви» (докладчик: архимандрит Савва (Тутунов) — от редакционной комиссии; содокладчик: протоиерей Владислав Цыпин — от профильной комиссии)

«Процедура избрания Патриарха Московского и всея Руси» (докладчик: протоиерей Владислав Цыпин — от профильной комиссии; содокладчик: архимандрит Савва (Тутунов) — от редакционной комиссии)

«О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» (докладчик: протоиерей Всеволод Чаплин — от профильной и от редакционной комиссий)

«Позиция Русской Православной Церкви по ювенальной юстиции» (докладчик: С.В. Чапнин — от профильной комиссии; содокладчик: В.Р. Легойда — от редакционной комиссии)

«Основы экологической концепции Русской Православной Церкви» (докладчик: игумен Филипп (Рябых) — от профильной комиссии; содокладчик: протоиерей Всеволод Чаплин — от редакционной комиссии)

«О деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых» (докладчик: епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон — от профильной комиссии; содокладчик: М.Б. Нелюбова — кооптированный участник редакционной комиссии при работе над этим документом).

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Положение о Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви утверждено на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2009 года (журнал № 55). Первый пленум Межсоборного присутствия состоялся 28-29 января 2011 года.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси