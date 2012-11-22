В Лавре откроется выставка «1937 год: Голгофа Церкви...»

23 ноября 2012 в 15.00 в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, накануне Дня памяти жертв Голодомора и политических репрессий в Украине (24 ноября), состоится открытие выставки "1937 год: Голгофа Церкви. К 75-летию подвига христиан, пострадавших во время "Большого террора". Организаторы выставки - Музей "Православная Украина" Украинской Православной Церкви и Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

Выставка создана на основе архивных материалов, личных дел представителей репрессированного духовенства Киево-Печерской лавры, уникальных фотографий отечественных новомучеников: киевского митрополита Константина (Дьяков), одесского митрополита Анатолия (Грисюка), харьковского архиепископа Александра (Петровского), полтавского архиепископа Феофана (Быстрова ), Онуфрия (Гагалюка), священноисповедника Алексея Глаголева и др. Посетители будут иметь возможность ознакомиться также с другими экспонатами Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Музея "Православная Украина" УПЦ.

«Церковь как составляющая общества и ее представители стали также жертвами сталинского красного террора. 1932 г. был подписан декрет, положивший начало "безбожной пятилетке", с целью, чтобы "до 1 мая 1937 году имя Божие должно быть забытым на территории страны". В результате его "выполнение и перевыполнение" было арестовано 40 архиереев, закрыто и уничтожено 95 процентов храмов. 20 лет назад, в 1992 г. состоялась первая канонизация новомучеников и исповедников ХХ века, пострадавших за веру Христову », - отмечают организаторы выставки.

Выставка проходит по благословению митрополита Киевского и всея Украины, Блаженнейшего Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Сайт Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника