Проект «Положения о монастырях и монашестве» отправлен на доработку

По итогам пятого заседания президиума Межсоборного присутствия, состоявшегося 21 ноября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы, принято решение передать на рассмотрение пленума Присутствия шесть документов, сообщает пресс-служба Синодального информационного отдела РПЦ.

Проекты «Процедура и критерии избрания Патриарха Московского и всея Руси», «Предложения по внесению дополнений и изменений в Устав Русской Православной Церкви», «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности», «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции», «О принципах реабилитации наркозависимых в Русской Православной Церкви», «О позиции Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии» подготовлены комиссиями Присутствия в 2011 и в 2012 годах, прошли общецерковную дискуссию, изменены с учетом поступивших отзывов из епархий и комментариев в Интернете.

В связи с многочисленностью отзывов, выявивших полярность мнений, на доработку в профильную комиссию Присутствия возвращен проект «Положения о монастырях и монашестве».

Святейший Патриарх Кирилл пояснил причины возвращения документа на доработку: «Это не значит, что сам проект плох, но это значит, что постановка вопроса выявила очень высокий интерес к этой теме и обнаружила наличие полярных мнений. Слава Богу, что все эти мнения мы обнаруживаем в контексте совершенно нормальной внутрицерковной дискуссии. Если бы этого не было, то эти полярные мнения могли бы обострять нашу жизнь, создавать внутреннее напряжение и приводить к разномыслиям, которые имели бы нежелательные последствия для жизни Церкви. Поэтому, поелику выявляются эти полярные мнения, нужно дать возможность комиссии дальше продолжить свою работу.»

Учитывая значительное число поступивших разносторонних отзывов на проект «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века», президиум счел необходимым продлить исследование темы с привлечением ученых специалистов по данному вопросу. При этом члены президиума отметили необходимость изучения церковнославянского языка в воскресных школах, а также на приходах в рамках различных просветительских мероприятий и катехизической деятельности.

Завершилось заседание определением тем, которые тринадцать комиссий Межсоборного присутствия будут изучать в ближайшие годы. Темы будут опубликованы по окончании пленума Межсоборного присутствия.