Викарий Киевской Митрополии совершил заупокойную литию по жертвам Голодомора

21 ноября, в Государственном музее "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине" (Киев, ул. Лаврская, 3), была проведена ежегодная акция «Варта Пам’яті».

Как сообщает официальный сайт УПЦ, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Пантелеимон совершил заупокойную литию по безвинно пострадавшим соотечественникам. На богослужении зачитывались имена жертв, установленные за время работы Музея.

По завершении владыка произнес речь к собравшимся.

*** Национальный Музей «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» является центром увековечения памяти о людях, погибших в годы голодоморов, когда в мирное время и при благоприятных климатических условиях от голода умирали миллионы. Сегодня Мемориал является центром памяти умерших, местом, где каждый имеет возможность помянуть своих безвинно убиенных родственников, соотечественников и помолиться за их души. Как известно, тоталитарный большевистский режим отнял у этих людей не только свободу и право на жизнь, но и изначальное право на достойное погребение по христианским канонам, а их души были лишены надлежащих погребальных обрядов.

В ноябре в Украине чтят память жертв Голодомора 1932 - 1933 годов.