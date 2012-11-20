На Южную башню Киево-Печерской Лавры установлен крест

20 ноября в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось освящение и установка креста на Южную башню, которая находится в юго-западной части монастырских оборонных стен.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, освящения совершили секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и епископ Васильковский Пантелеимон.

На богослужении молился директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина вместе с сотрудниками.

Работы по реставрации начались в сентябре текущего года. Проект реставрации, разработанный «Научно-исследовательским институтом истории архитектуры и градостроительства» (главный архитектор проекта - Сергей Юрченко), предусматривает полный демонтаж и замену верхней части деревянных конструкций башни, работы по реставрации кладки, инъектировании трещин в кирпичной кладке, замене оконных и дверных заполнений по аналогам XVII-XVIII вв. с характерной фурнитурой, реставрацию и частичную смену штукатурки внутренних и внешних поверхностей стен с последующим покрытием краской, антисептическую и гербицидную отделку стен, антикоррозийную обработку металлических элементов, остающихся в кирпичной кладке, защита карнизов и подоконников от намокания металлическим покрытием, устройство отмостки вокруг башни и его гидроизоляцию, отделку деревянного перекрытия огнезащитным и биозащитным растворами, устройство покрытия из медного листа, заключенного в виде вертикальных прямоугольников, позолоту креста.

*** Южная (Часовая) башня построена в 1698-1701 гг как оборонительное сооружение в системе монастырских оборонительных стен Киево-Печерской лавры. К северо-западной грани башни, а также к ее восточной грани примыкают монастырские оборонительные стены, которые первоначально имели боевые обходы с крытыми галереями, и которые вместе с башнями создавали замкнутую систему оборонительных сооружений вокруг монастырского подворья. В конце XVIII в. башня потеряла боевое назначение и использовалась как хозяйственное сооружение. За время своего существования не претерпела существенных изменений.

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