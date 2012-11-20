Патриарх Кирилл встречает свое 66-летие на рабочем месте

У Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 20 ноября день рождения. Ему исполнилось 66 лет. Этот день он проведет на рабочем месте в резиденции в Свято-Даниловом монастыре.

"У патриарха будет обычный рабочий день, он его проведет в патриаршей резиденции в Даниловском монастыре за работой. С утра патриарх совершит Божественную литургию в домовом храме патриаршей резиденции. Все в рабочем режиме", - рассказал руководитель патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

Между тем портал "Вести.ru" напоминает во вторник об основных событиях в жизни и деятельности предстоятеля РПЦ за последний год. Патриарх посетил более 30 городов, совершил десятки богослужений, заложил новые храмы и освятил уже построенные, среди них – имеющие ключевое значение. Летом был освящен храм в Катыни на месте массовых расстрелов советских людей и польских офицеров. Вскоре после этого патриарх побывал в Варшаве, где был принят исторический документ о примирении русского и польского народов. Осенью был открыт первый храм из новой серии 200 московских церквей. Также патриарх освятил собор в центре Сибири – в Красноярске. В ноябре совершен чин Великого освящения храма в русском Горненском монастыре под Иерусалимом.

В течение года продолжался процесс создания новых епархий. Это стратегическая задача Церкви, духовная и интеллектуальная инвестиция Церкви в жизнь своего народа.

В своих проповедях патриарх призывает к глубокому осмыслению жизни, заботе о духовном росте. По его мнению, долг Церкви – помочь тем, кто старается сопротивляться стереотипам примитивной жизни, протянуть им руку помощи, чтобы мутный поток общего течения не подхватил, не унес, и не сбросил на рифы или в водопад, по его словам.

Главным событием прошлого года патриарх называл принесение в Россию со Святой горы Афон Пояса Пресвятой Богородицы. Самым значительным событием 2012 года патриарх Кирилл считает массовую акцию солидарности пострадавшим от наводнения в Крымске, который он посетил после катастрофы.

NEWSru.