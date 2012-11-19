В зоне отчуждения ЧАЭС действует 4 храма УПЦ

В Полесском районе Киевской области, наиболее пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС, действуют четыре храма Украинской Православной Церкви.

Для "самоселов" в Покровском храме Полесского несколько раз в год духовенством Броварского викариатства совершаются богослужения, а в воскресные дни жители зоны могут добираться до расположенных неподалеку храмов в селах Рагивци, Красятичи, Термаховци.

Так, в минувшее воскресенье, 18 ноября, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, викарий Киевской Митрополии епископ Броварской Феодосий посетил зону радиационного отчуждения Чернобыльской АЭС, которая территориально входит в состав Броварского викариатства Киевской епархии.

В Покровский храм бывшего районного центра Полесское, входящего в зону отчуждения, был принесен точный список древней Владимирской иконы Божией Матери, перед которым архиерейским чином в сослужении духовенства была совершена Божественная литургия.

На богослужении молились жители зоны отчуждения - "самоселы", которые не захотели покинуть родные места после Чернобыльской трагедии, а также выселенцы, приехавшие специально к этому дню и жители соседних сел. По окончании Литургии состоялся молебен перед Вышгородским-Владимирской иконой Божией Матери.

Сайт УПЦ.