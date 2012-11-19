О шоу и Православии - телепродюсер Юрий Молчанов

"Православие в Украине"

О том, почему циничные телешоу - самые рейтинговые, чьим «инструментом» является наше телевидение, как делаются реалити-шоу и революции, и должны ли православные бороться против шоу - об этом и другом накануне Дня телевидения портал «Православие в Украине» побеседовал с телевизионным продюсером Юрием МОЛЧАНОВЫМ.



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Юрий МОЛЧАНОВ – телевизионный продюсер, который выступил автором и продюсером документального телефильма «Сирия: война и вера», снятого совместно телеканалом «Интер» и Отделом внешних церковных связей УПЦ.

С 2003 по 2012 гг. – Юрий был генеральным продюсером телеканала «Enter-Music». Сотрудничает с телеканалами «Интер» и «НТН», который входит в группу «Интера».

Является одним из основателей и воплотителей в жизнь идей Международной общественной организации «День Крещения Руси». Как известно, выступал организатором празднований Всеукраинского юбилейного тура, посвященного «1020-летию Крещения Руси» в 2008 году.

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«Мне сложно комментировать то, что делают мои коллеги на «Интере»

– Пару недель назад возмущенные циничной рекламой ток-шоу «Червоне або Чорне?» православные зрители обратились к руководству «Интера». С просьбой отреагировать верующие обратились и в Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как Вы знаете, ведущие азартного шоу предстали на билбордах с «нимбами» вокруг голов, как святые на иконах, только эти «нимбы» - в виде игровых рулеток. Как телевизионный продюсер и православный человек, прокомментируйте, пожалуйста.

– Мне сложно комментировать то, что делают мои коллеги на «Интере». Как создавались реклама и дизайн этого шоу, лучше спросить у арт-директора телеканала Артема Гостева, насколько мне известно, он давал комментарий по этому поводу.

Но абстрагируясь от своей профессии, скажу, что любые провокационные моменты, связанные с религией, будь то христианство, ислам, буддизм или иудаизм, – это очень тонкая и взрывоопасная вещь.

Оскорбить религиозные чувства людей очень легко. Мы видим, к какой реакции в исламских странах привела простая провокация, говоря языком политики – инфовброс, когда студенты «склепали» сюжетик о пророке Мухаммеде. Причем, несмотря на то, что этот ролик (фильмом его никак не назовешь) сделан на совершенно низком уровне, еще и играли в нем порноактеры, он всколыхнул YouTube.

Это – продуманная информационная провокация. Понятно. А здесь мы говорим о том, что телешоу и его рекламой были затронуты чувства верующих.

Действительно, недвусмысленно дизайнеры создали образ двух людей с блаженными лицами и нимбами в виде казино-рулеток. Может быть, с точки зрения «пиара» самого шоу, эта провокационная реклама выполнила свою цель – на нее обратили внимание. Но.

Я когда-то профессионально занимался рекламой, создавал рекламные ролики. Использование образа женщин, детей и животных в рекламе – это уровень, что называется, «ниже плинтуса». Когда у тебя кризис идей, а заказчик на тебе висит «мертвой хваткой»: «Дай мне что-нибудь!», – естественно, тогда ты в рекламный ролик вставляешь котенка, ребенка – и все смотрят, и всем хорошо.

В этом случае, мне кажется, ребята переборщили. Они решили создать некий провокационный образ, но при этом был использован самый простой подход к созданию рекламы. Проще всего создать нечто, ассоциативное с религией. Не думаю, что криэйторы очень долго трудились над этим образом. Скорее всего, у ребят были сжатые сроки – руководство требовало: «Срочно давайте что-то гениальное пропиарить шоу!». И они решили не заморачиваться – по-быстрому состряпали эту рекламу.

Это мое предположение, я не утверждаю. Но каждый человек, создающий некий визуальный образ или вообще любой визуальный продукт, предназначенный для просмотра публично каким-то количеством людей, должен брать на себя ответственность за то, что он делает.

Если мы говорим о свободе слова, то это миф, ее не существует как таковой в природе. Но существует другая вещь, которая напрямую связана со свободой слова – это социальная и моральная ответственность каждого медийщика, каждого человека, который создает какие-то аудиовизуальные продукты для публичной трансляции. Чтобы это никого не оскорбило, никого не затронуло.

Спровоцировать можно каким угодно образом. Повесьте на билборды, простите, голую «пятую точку», и заметят – осуждение будет капитальное. Но вопрос будет другой – вопрос об интеллектуальном и моральном уровне креативщика.

В рекламе есть гораздо большее количество приемов, которые могут спровоцировать человека и обратить внимание на тот или иной продукт, не прибегая к какому-то оскорблению или намекам, которые задевают чувства верующих, и т.д. Говоря коротко, я считаю, что в данном случае это – неудачная рекламная кампания. Поскольку любой уважающий себя креативщик не опускается до образов «женщины, котенка и ребенка».

– Сразу вспоминается фильм «Хвост виляет собакой» о PR-войне, где были использованы и женщины, и дети, и котята, и война...

– Да, кстати, это один из моих любимых фильмов – «Wag the dog» Барри Левинсона. «Если бы хвост был умнее, он бы вилял собакой…».

«Пока что убийств в прямом эфире мы не наблюдаем, слава Богу, но я не удивлюсь, если такое шоу появится»

– Что касается телешоу, думаю, тут дело не только в их рекламе, хотя сама по себе она возмущает, а в смысле этих ТВ-шоу. К примеру, включаю распиаренное шоу «Рай, гудбай!», ожидая узнать, почему же оно так называется, и вижу на экране имитацию полового акта, пустые разговоры и сплетни одних участников проекта о других. И это – одно из популярных шоу…

– Относительно популярности далеко не высокодуховных реалити-шоу, то это касается не только наших телеканалов или проектов. Это мировая тенденция. В погоне за рейтингами мы опускаемся все ниже и ниже, к каким-то уж совсем приземленным вещам.

Помните, в конце 1980-х был боевик со Шварценеггером «Бегущий человек» («The Running Man»). Суть фильма сводилась к тому, что была показана тюрьма будущего, в которой находились приговоренные к смерти преступники. У них был только один шанс избежать смерти – это участие в телешоу, в котором в прямом эфире убивали проигравшего участника. «Смертники» имели шанс пройти суровые испытания в шоу и получить свободу – либо же умереть на глазах телезрителей от рук преследователей.

Когда я в детстве посмотрел этот боевик, хотя с точки зрения киноискусства это боевичок «категории В», меня он поразил. Потому что идея фильма глобальна и очень верна. Этот процесс мы сейчас наблюдаем своими глазами. То, что у нас секс, наркотики и т.д. в прямом эфире – этим уже никого не удивишь. Но сейчас коснулись и религии.

Фильм о пророке Мухаммеде вызвал колоссальное раздражение среди мусульман, хотя, повторюсь, это была спланированная провокация. Христиане же просто очень терпеливые люди, и, слава Богу, что они возмущаются только в письмах и обращениях, а не выходят на улицы, не сворачивают режимы и не убивают послов, как это произошло в Ливии. Слава Богу, что христианство – миролюбивая религия, и мы очень терпеливы и терпимы.

Но не стоит испытывать чувства верующих. Когда большой пес сидит на привязи, его можно дразнить очень долго. Если он большой и умный, он будет сидеть и терпеть. Но если его вконец раздразнить, и он цапнет – мало не покажется.

Все эти шоу о «домах», «беременных во столько-то лет, сколько-то раз», «взвешенных и счастливых/несчастливых», «поющих и танцующих» – это все тенденции безудержной погони за показателями, за рейтингами. И, наверное, этой тенденции сейчас уже не избежать, потому что это – змея, пожирающая себя сама. Мы попали в этот замкнутый круг, маховик запущен – и его уже не остановить.

Телешоу абсолютно смело можно назвать одной из тенденций, одним из порождений секуляризма, когда человек просто «приземляется»: его не интересуют ни духовные ценности, ни духовное развитие, он живет в своей замечательной цепочке «кино, вино и домино», и в жизни у него все складывается, когда духовным ориентиром становится рекламный блок.

Есть очень много вещей, на которых сегодня любят спекулировать: жизнь, смерть, деньги, религия, интим и т.д. Вот поэтому, к сожалению, мы и дальше с вами будем наблюдать эту тенденцию скатывания к каким-то низменным вещам. Пока что убийств в прямом эфире мы не наблюдаем, слава Богу, но я не удивлюсь, если в какой-то момент такое шоу появится.

«Я нашел дома VHS с этим фильмом и показал своему «народу», как делаются революции»

– Сейчас даже ученые-академики изучают, почему ток-шоу и реалити-шоу так популярны на телевидении. И говорят, что, на самом деле, популярность шоу не от того, что нам их навязывают менеджеры. Дело в мотивации зрителей. То есть, люди спрашивают – ТВ предлагает. Исходя из Вашего опыта - а Вы очень давно на телевидении - верно ли такое замечание?

– Совершенно верно. Коммерческие каналы, каких большее количество, никогда не покажут зрителю того, что он не хочет. Если передача не интересна – не будет рейтингов, не будет рекламы, не будет заработка. Поэтому обилие разных шоу в телевизоре вызвано лишь тем, что люди хотят это смотреть.

Сейчас предельно допустимая концентрация смотрения шоу достигла своего пика – и уже пошла на спад. Я проследил очень интересную тенденцию, подняв рейтинги с 2006 г. Так вот, в 2008 году, когда случился этот коллапс финансовой системы, люди резко поняли, что не все так в жизни мармеладно и ярко. Весь так называемый «офисный планктон» – два раза в год поездки в Турцию, машина в кредит, квартира в кредит, перекладывание бумажек на работе с одной стопки на другую, бесконечные посты в фейсбуке в рабочее время – и жизнь удалась – вдруг осознал, что не все так радужно, как казалось.

У людей вдруг оказалось меньше денег, меньше перспектив. Как следствие – глубочайшая депрессия. Уже не ездят отдыхать два раза в год в Турцию, не ходят в «кабаки» каждую пятницу, чтоб упиться до безобразия. Народ понял, что главным развлечением остался «ящичек»: включили – и смотрим.

И вот мы наблюдаем, что после кризиса пошел резкий всплеск смотрения всех этих шоу, в том числе, и на украинских каналах. Соответственно, началась безудержная гонка за форматами – танцы-шманцы и прочее.

В Украине с телевидением вообще интересная ситуация. ТВ у нас как политический инструмент, в первую очередь, а уже как бизнес-инструмент – во вторую. Поэтому у нас большие перекосы, в том числе, и относительно стоимости телепродуктов. Каналы иногда покупают продукты, которые не способны себя окупить даже при идеальных рейтингах и идеальных продажах рекламы. Потому что любой собственник своего медиаресурса стремится сделать его максимально значимым и большим для того, чтобы использовать этот медиаресурс как некое политическое прикрытие. Это – объективная реальность. Телевизионный бизнес и политика у нас очень тесно переплетены.

И наблюдаем: с 2008-го года рейтинги телешоу резко пошли вверх, достигли пика в 2010-2011 годах, и в 2012-м мы уже видим «кривую» вниз.

Не стоит забывать еще об одной тенденции, которую я давным-давно обнаружил: современный человек, к сожалению, все меньше и меньше читает, все меньше и меньше ему остается времени на самообразование. Но при этом природная тяга человека к знаниям и расширению своего кругозора присутствует. У него работа, дела, семья – не остается времени почитать книжечку.

Поэтому сейчас неплохо себя чувствуют такие формы телевидения как Discovery, которые расширяют свое количество каналов, добавляют HiDTV и проч. Потому что люди хотят познавать и начинают образовываться по телевизору. Камерный научно-популярный фильм возвращается в качественном модернизированном виде – и он будет востребован. Потому что человеку гораздо проще включить и посмотреть часовой документальный фильм, где ему все в доступной форме «разжевали», чем садиться за книжки, лезть в интернет, искать, читать, анализировать, делать над собой усилие. Ведь куда проще «тыць» – о, увидел, понял, отлично!

Может быть, отчасти это позитивная тенденция, потому что раз уж человек не читает, то хотя бы чем-то интересуется. Есть какое-то развитие человека – и слава Богу. Хотя так очень легко манипулировать людьми, потому что одно дело – научпоп, а другое – политическая публицистика, где очень легко подтасовывать факты, создавать виртуальную реальность.

Вот, почему я очень люблю фильм «Wag the dog» Барри Левинсона:

«– Война закончена!

– Как закончена? Это же была моя война!.. Как они посмели прекратить мою войну?! Я ее не закончил, мы все еще воюем!

– К сожалению, закончена. Я это только что лично видел по телевизору. Если по телевизору сказали, что «война закончена» – значит, война закончена!».

Когда у нас в 2004 году был «Майдан», я тогда руководил музыкальным каналом. И вот, мой «народ» начал ходить на Майдан и по-партизански решил проверить мою реакцию – стал надевать всякую оранжевую «лабуду» - ленточки, флажочки - и постепенно «украшать» офис. При этом смотрели: буду ли я рявкать или нет. На что я сказал: «Ходите, куда хотите, мне вообще по барабану». Я нашел дома VHS с этим фильмом («Wag the dog» – ред.) и показал своему народу, как делаются революции.

Этот фильм был снят в 1997 году, а в 2004-м мы это все видели воочию. Я бы назвал его пособием по созданию реалити-шоу, «Библией по формату Майдана 2004 года». В фильме развешивали старые башмаки, кроссовочки, а здесь – ленточки на джинсиках, там Вилли Нельсон писал музычку о Старом Башмаке, а тут парни из Ивано-Франковска «отжигали» и представляли нас на Евровидении и т.д.

«Если вам интересно реалити-шоу со всякой «лабудой», обратите внимание на уровень собственного развития»

– Как мы, православные, должны относиться к таким шоу? Мы просто не должны их смотреть, или должны как-то повлиять на их смысл, или?..

– Я к этому вопросу отношусь скептически: что-то смотреть, что-то не смотреть, что-то читать, а что-то – нет. Особенно меня возмутила ситуация, когда возникла возня вокруг фильма «Код да Винчи». Дошло даже до «запрещающего» благословения некоторых священнослужителей: «Вообще не прикасаться к этим дискам и, тем более, не смотреть!» Но тем самым раздули нездоровый интерес к фильму, и как результат – всем его захотелось посмотреть. Лучшего «пиара» не придумаешь.

Я посмотрел фильм – ересь на всю голову, но абсолютно безобидная «фигня». Если православный человек считает себя православным – не просто бездумно ходит в храм, а еще и образовывает себя, читает Евангелие, духовные книжки, то на него этот фильм ну никак не повлияет. Как говорил апостол Павел, «все мне можно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). То есть, смотреть шоу, фильм и т.д. можно, но человек уже сам решит – полезно ли ему такое смотреть.

Я бы по-другому сформулировал: если вы, включая телевизор, чувствуете, что вам интересны реалити-шоу со всякой «лабудой», обратите внимание на уровень собственного развития.

Раз вам становится интересной эта чушь, если вы ловите кайф от боевиков «категории В и С» – значит, вам, наверное, стоит над собой поработать. Потому что, на самом деле, человеку здравомыслящему все эти реалити-шоу интересными быть не могут! В обратном случае – уделяйте внимание собственному духовному развитию и уровню образования.

– Благодарю Вас за интересную беседу.

Беседу вела Ольга Мамона