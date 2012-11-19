Предстоятель УПЦ совершил литургию в храме Всех Святых

18 ноября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в столичном храме в честь Всех Святых, где находится плащаница Пресвятой Богородицы.

После литургии был отслужен молебен, по завершении которого Первосвятитель молитвенно поклонился Плащанице и обратился к верующим со словами наставления.

«Сегодня мы снова встречаем Пречистую Деву Марии. То, что Божия Матерь посетила украинскую землю есть милость Божия и это событие навсегда останется в наших сердцах. Призывая на вас Божие благословение, я призываю молитвенное благословение Девы Марии, которая всегда молится перед престолом Царя Славы нас немощных и помогает нам в течение нашей жизни и нашего спасения», - сказал Блаженнейший Владыка.

"Українська Православна Церква"