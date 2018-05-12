Готовиться ли к концу света «на всякий случай»?

Не так давно лама из тибетского монастыря сделал заявление для NASA, касающегося 21 декабря, когда по его словам «наступит полная темнота и тишина, не будет света, электричества, связи и звуков» якобы в связи с тем, что «Земля в этот момент будет проходить через галактическую "нулевую полосу", где гасится и не может распространяться никакая энергия». Ввиду этого тибетский монах, известный как оракул Шамбалы, рекомендует «иметь в доме запас воды, дров для отопления и свечей для освещения».

«Мудрые сберегают знание, но уста глупого – близкая погибель» (Прем. 10:14) – эти слова Священного Писания сегодня как никогда актуальны. Приходится удивляться тому, как наша безграмотность порождает чудовищные страхи надвигающихся катаклизмов. По новостям украинского телеканала показывают карту Крыма будущего: южный берег полуострова затоплен, четверть теперешней крымской земли под водой. Глобальное потепление надвигается, говорят, таяние арктических ледников и всё такое…

И почему-то многим при этом и в голову не приходит мысль о том, что таяние льдов никак не влияет на уровень воды: об этом учат еще в начальном курсе школьной физики (лед вытесняет лишь столько жидкости, сколько весит сам – закон Архимеда). И если многих пугают извещения о таянии льдов Арктики, то почему не говорится при этом о факте расширения Антарктики?

Да, глобальное потепление действительно приводит к изменениям климата в планетарном масштабе, приводящим к засухам, наводнениям, ураганам и пр. - но при чем здесь уровень воды Мирового океана? Зачем пугать народ страшилками о поднимающемся уровне воды? Откройте Википедию о глобальном потеплении: тот же «фейк»!..



Что касается заявления ламы из тибетского монастыря, то здесь также непонятно, для чего запасаться дровами и свечами на данный апокалипсический период, если в то время не будет «распространяться никакая энергия», в том числе энергия тепла и света. Лучше уж оракул поделился бы оригинальными решениями о методах коммуникации на время «полной тишины», когда «не будет звуков».

Что поделаешь, у Шамбалы свои законы – стоит ли их всерьез воспринимать тем, кто не имеет никакого отношения к буддизму. Тем не менее, немало людей, исповедующих христианство и посещающих храмовые богослужения, стали всерьез помышлять о запасании на этот период буржуйками, фонарями и большими емкостями воды - благо, в квартирах есть ванны.

Что побуждает христиан следовать указаниям ламы и воспринимать всерьез его заявление? Если оно понимается ими как научное открытие, то заявитель при этом должен являться ученым, исследователем в данной области. Но лама в науке явно не компетентен, что видно из упоминаемой его рекомендации.

Если данное заявление аргументировать сугубо мистически, то придем к не меньшему казусу. Ведь вся жизнь христианина основана на Иисусе Христе. Оракул же выступает от имени своего божества.

Вся история Ветхого Завета является эпохой взращивания народа религии Единого Бога, окруженного языческими народами-многобожниками. Все беды израильского народа происходили, как правило, по причине измены Господу: почитание чужих богов приводило евреев к войнам - могучее Соломоново царство на пике своего развития по этой причине пришло к разделению и окончательной потере былой славы, и лишь покаянное вспоминание отпадения от своего Бога помогало израильтянам со временем освобождаться от власти поработителей.

Ветхозаветный закон в Новом Завете называется «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24), и «нет другого имени под небом… которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Поэтому сознательное совмещение благовестия о Христе и наставления оракула может вызывать лишь оторопь. При этом многие знают слова Господа о том, что никто (даже Ангелы) не знает о дне том, и при этом… готовятся к грядущему «концу». Как говорится, на всякий случай.

В нашей памяти имеется немало пророческих дат «конца света» и «благочестивых» оправданий их вещателей. Пророчество ламы не станет исключением: мы услышим очередную причину «Божьей отсрочки». Но теперешний сюжет Голливуд-реалити обещает стать более интригующим.

Дело в том, что «конец света» обещается тибетским монахом лишь на малое время – 48 дней – после чего все сулит вернуться на круги своя. Поэтому, если «время тьмы» не настигнет нас 21 декабря, можно подождать 22-го, если и 22-го возникнет задержка, можно и 23-го – и так до окончания 48-дневного срока, пока не надоест. А 7 февраля появится повод отпраздновать завершение «периода тьмы», оставленного незамеченным.

С давних времен двадцатые числа декабря различные языческие культы воспринимали как время возрождения силы и света чтимых богов, связанных с солнцем, что и отобразилось на славянском названии главного зимнего праздника – Рождество (христианство сохранило этот день, дав ему новое осмысление: Рождество Христа воспевается как рождение Солнца правды, воссиявшее миру свет разума). Религии разных народов рассматривали дни солнцестояния как время рождения света – лама же, напротив, пытается склонить слушающих к мысли о «рождении тьмы».

На эти «пророчества» никто бы не обратил внимания, если бы христианство наше не оставалось на номинальном уровне, если бы мы не боялись мыслить и рассуждать, если бы по воскресным дням не обходили храмы стороной и хотя бы изредка открывали запылившуюся Библию. В противном случае приходится нервно ожидать конец света и начало тьмы, лихорадочно пересматривая сайты с обратным календарем, в которых счет оставшегося времени идет уже на секунды. И в это время интенсивно обсуждать на форумах тему «как защитить свое убежище от непрошеных гостей».

Что в действительности и происходит.

Пора бы уж научиться не обманываться простыми вещами.

Протоиерей Виталий Эйсмонт - для "УНИАН-Религии"

