Новый глава коптской церкви возведен на престол в Египте (фото)

Новый патриарх Александрийский и всей Африки, глава коптской православной церкви Теодориус Второй в воскресенье возведен на папский престол. Церемония интронизации, официального вступления в высший церковный сан 118-го коптского патриарха, состоялась сегодня в кафедральном соборе, расположенном в центре египетской столицы Каире, сообщает РИА Новости.

На церемонии присутствовали делегации от 35 поместных христианских церквей, послы десятков государств, дипмиссии которых представлены в Каире, премьер-министр Египта Хишам Кандиль. Президент страны Мухаммед Мурси не смог приехать в собор, но направил своего личного представителя.

"Нельзя праздновать, когда вся страна скорбит по погибшим в катастрофе невинным детям, египетская церковь не может радоваться, когда опечален весь Египет. Но и отменить церемонию мы не могли — слишком много гостей специально прибыли в Каир на интронизацию папы Теодориуса Второго. Коптская патриархия решила до минимума свести все торжественные мероприятия и ограничиться только официальными, необходимыми процедурами при вступлении нового папы в священный сан", — пояснил председатель комитета патриархии по выборам отец Павел.

После официальной части, новый папа обратился к собравшимся с краткой речью, которая считается клятвой на верность церкви, стране и пастве. Праздничная программа была отменена и перенесена на более подходящее время.