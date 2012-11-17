Всеволод Чаплин: Интернет не заменит живого общения с близкими

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин считает опасным чрезмерное увлечение молодежи социальными сетями.

«Сегодня принято считать, что Интернет и социальные сети дают людям возможность максимально широкого общения, но мы с вами знаем, что иногда эта широта общения становится обманчивой», — сказал он, выступая на конференции «Семья в государствах Среднеазиатского митрополичьего округа: прошлое, настоящее и будущее», которая прошла 15 ноября 2012 года в Ташкенте.

По словам священника, в социальных сетях люди, которые вроде бы имеют доступ к общению с миллиардами людей по всему миру, на самом деле замыкаются в узких группах, состоящих из пяти, а иногда из десяти человек, «и в этих группах рождаются самые причудливые и разрушительные для человека взгляды, вплоть до пропаганды самоубийства, до обмена советами, как лучше это самоубийство совершить, как лучше употребить наркотики, сменить огромное количество половых партнеров за неделю или месяц».

Представитель РПЦ подчеркнул, что в этих замкнутых группах молодые люди оказываются лишены «того широкого круга общения, который помогает познакомиться с разными взглядами на жизнь».

Священник полагает, что молодые люди часто «разрушают себя алкоголем и наркотиками» именно потому, что чувствуют недостаток общения, потому, что старшие поколения слишком заняты, чтобы заниматься духовными проблемами молодых людей, «и это делает их одинокими».

«Помня об одиночестве и замкнутости молодежи в сетевых сообществах, поколения отцов и дедов, матерей и бабушек должны находить свой путь к общению с поколением детей и внуков, чтобы избавить их от одиночества, от отсутствия опыта, чтобы молодой человек не замыкался в душных маленьких комнатах, рожденных социальными сетями», — сказал отец Всеволод.

Тaday.ru