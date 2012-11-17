В Днепропетровске УПЦ позволили переделать больницу на церковь

04:11, 17 ноября 2012
Православие
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Решение городского совета

   Религиозная община Свято-Успенской парафии Украинской православной церкви получила разрешение на пользование зданием бывшей 10-й городской больницы. Такое решение принял исполком городского совета. В постановлении говорится о «разрешении на проектирование и реставрацию здания», сообщает Радио Свобода.

   Имущественный комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров в центре Днепропетровска власти передали церкви как пожертвование.

   По информации Департамента здравоохранения горсовета, 10-я больница попала в список медицинских учреждений, подлежащих закрытию, через свое неудовлетворительное состояние.

   Сооружение, где находилась больница, заложили как храм в 1839 году, однако в советское время было принято решение ликвидировать колокольню, макушки. Здание существенно перестроили и приспособили под общественные нужды.

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