Плащаница Пресвятой Богородицы прибыла в Киев

16 ноября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Святой Успенской Киево-Печерской Лавры.

Его Блаженству сослужили викарные архиереи Киевской Митрополии: архиепископ Бориспольский Антоний (управляющий делами УПЦ), Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (секретарь Предстоятеля УПЦ), епископы Макаровский Иларий, Васильковский Пантелеимон, Ирпенский Климент и Бородянский Варсонофий.

За Литургией Блаженнейший Владыка рукоположил во священника выпускника Киевской духовной академии диакона Николая Попеску.

Перед началом богослужения Архипастырь молитвенно поклонился Плащанице Пресвятой Богородицы, которая утром прибыла в Киев.

Сегодня o 15-00 святыня будет перенесена в деревянный храм в честь Всех Святых, на месте строительства Свято-Воскресенского Кафедрального собора УПЦ (Железнодорожное шоссе, 3, ст. м. Лыбидская), где будет находиться до 25 ноября.

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