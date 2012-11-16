В лавре будет отслужена панихида по погибшим в ДТП

18 ноября после Божественной литургии в Трапезной церкви Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (в 11.00) по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира будет отслужена панихида по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. Об єтом сообщает официальный сайт УПЦ,

Эта поминальная служба посвящается Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения, которая проводится Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация безопасности дорожного движения» в поддержку инициативы Организации Объединенных Наций, согласно которой в каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Церковь также призывает в этот день в поминальной молитвы за погибших на дорогах.Церковь, как любящая мать, не может быть в стороне неутешительного состояния дел с ДТП и поэтому не оставляет без заупокойной молитвы своих чад, погибших во время дорожно-транспортных происшествий, а нас живых, призывает к ответственности и осторожности за рулем.

Имена погибших во время дорожно-транспортных происшествий православных христиан для поминальной молитвы 18 ноября можно присылать на электронный адрес stvolodymyrchurch@ukr.net.