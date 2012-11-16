Папа Тавадрос II может отозвать коптов от работы над конституцией Египта

Глава Коптской Церкви, папа Тавадрос (Феодор) II, заявил, что отзовет коптских представителей из Учредительного собрания, 100 участников которого занимаются составлением новой египетской конституции.

Причиной столь резкой позиции новоизбранного коптского патриарха является тот факт, что новая конституция Египта предоставит еще большее значение законам шариата. Только 5 из 100 членов Учредительного собрания – копты-христиане, сообщает Седмица.ru со ссылкой на агентство CWN.

Статья II новой конституции Египта определяет: «Ислам — государственная религия, и арабский язык — официальный язык. Принципы мусульманского права — главный источник законодательства».

Между тем, копты опасаются, что Учредительное собрание в конце конов вообще может удалить слово «принципы» из этой статьи конституции, что сделает шариат законодательством страны.

Известный лидер египетских салафитов шейх Махмуд Амер заявил, что неприменение исламских законов шариата приведет к «морям крови повсюду». Он обратился к президенту Египта Мохаммеду Морси с просьбой «гарантировать победу шариата и спасти страну от будущих кровавых сражений».