Церковь празднует обновление храма великомученика Георгия в Лидде

Православная церковь сегодня вспоминает обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде.

Святой великомученик Георгий пострадал в жестокое гонение на церковь Римского императора Диоклитиана. Во время своих страданий, будучи заключен в темницу, святый Георгий просил темничного стража допустить к нему в темницу его слугу, и когда слуга был допущен к нему, то он упросил его перенести тело его по смерти в Палестину. Слуга в точ­ности исполнил просьбу своего господина. Взяв из тем­ницы обезглавленное тело великомученика, он с честью похоронил его в городе Рамле.

В царствование благочестивого императора Константина почитатели святого великомученика выстроили во имя его прекрасный храм в Лидде. В этот храм ко времени его освящения были перенесены из Рамлы нетленные мощи святого великомученика. Событие это произошло 3-го ноября (16 н.ст.). Неизвестно, было ли уже и тогда установлено ежегодное празднование этого дня, — во всяком случае в месяцеслове Сирской церкви от 1030-го года 3-е ноября отмечается, как праздничный день.

Впоследствии великолепный храм великомученика, составлявший одно из главных украшений города Лидды, пришел в большое запустение. Неповрежденными в нем остались только алтарь и сам гроб великомученика, где христиане продолжали отправлять свое богослужение. Внимание к этому храму со сто­роны православной Руси пробудилось во второй половине XIX века.

Жертвы благотворителей и обильные средства, отпущенные Русским правительством, дали возможность Лидде вновь увидеть этот храм благоустроенным и преукрашенным. Освящение обновленного храма состоялось в 1872-м году в годовщину того дня, в который он был освящён впервые. Воспоминание об этом знаменательном событии Русская церковь совершает в этот день и до настоящего времени; в честь торжества на Руси построено много монастырей и церквей.

"Православие и мир"