Фонд Григория Богослова выпустит бесплатный тираж Священного Писания

Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова совместно с Издательством Московской Патриархии готовит очередной тираж Нового Завета и Псалтири, который предназначен для бесплатного распространения через Синодальные отделы и епархии Русской Православной Церкви в поддержку миссионерской деятельности.

Новый тираж в объеме 100 тысяч экземпляров выйдет в конце ноября.

Фонд Григория Богослова собирает заявки от Синодальных отделов и епархий на бесплатное распространение Нового Завета.

Выпуск первых 20 тысяч экземпляров состоялся нынешним летом. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион 17 июня передал тираж Священного Писания в Синодальные отделы по тюремному служению и по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

Заявки можно направлять по электронному адресу: fondgb2012@mail.ru .

Cправки по телефону: 8 (499) 703-02-14 (доб. 2325).

Служба коммуникации ОВЦС