Православные журналисты выбрали три лучшие фотографии

В рамках V Фестиваля православных СМИ «Вера и слово» прошла выставка избранных работ участников общероссийского фотоконкурса «Святое и ценное в России», проводимого некоммерческой исследовательской службой «Среда», сообщает Sinfo-mp.ru.

Делегатам фестиваля — сотрудникам епархиальных пресс-служб, а также представителям православных и светских СМИ — было предложено отдать свои голоса за три наиболее понравившиеся работы.

По итогам голосования, очевидным лидером стала фотография Андрея Рассанова (г. Киров) «К иконе Николая Чудотворца». Второе и третье место, поделили работы Канышевой Елены (Московская обл.) «Многодетное счастье» и Мухаметзановой Юлии (Ленинградская обл.) «Не о наградах, а о чувствах».

Все фотографии, отобранные для участия на фестивале «Вера и слово», размещены в официальной галерее фотоконкурса в альбоме «Выбор экспертов».