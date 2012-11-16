Румынская Патриархия предостерегла духовенство от участия в политике

Накануне предстоящих выборов в Законодательное собрание Румынии, которые пройдут 9 декабря этого года, священноначалие Румынской Православной Церкви напомнило своему духовенству, что священнослужители не должны вовлекаться в политику. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Румынского Патриархата.

В Румынской Патриархии напомнили, что политическая нейтральность, которой должно придерживаться духовенство Румынской Православной Церкви, в то же время не означает безразличия к проблемам румынского общества.

Седмица.