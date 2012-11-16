Десять дней Плащаница Пресвятой Богородицы будет находиться в Киеве

Срок пребывания Плащаницы Пресвятой Богородицы в Украине продлено до 25 ноября.

С 15-00 16 ноября святыня будет находиться в деревянном храме в честь Всех, на месте строительства Свято-Воскресенского Кафедрального собора УПЦ (ст. метро Лыбидская, Железнодорожное шоссе, 3).

23 ноября, Плащаница будет находиться в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании, откуда в полдень вернется в Всехсвятский храм.

25 ноября икона отбудет в Иерусалим.

Оrthodox.org.ua.