Десять дней Плащаница Пресвятой Богородицы будет находиться в Киеве

00:27, 16 ноября 2012
Православие
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С 16 до 25 ноября

   Срок пребывания Плащаницы Пресвятой Богородицы в Украине продлено до 25 ноября.

   С 15-00 16 ноября святыня будет находиться в деревянном храме в честь Всех, на месте строительства Свято-Воскресенского Кафедрального собора УПЦ (ст. метро Лыбидская, Железнодорожное шоссе, 3).

   23 ноября, Плащаница будет находиться в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании, откуда в полдень вернется в Всехсвятский храм.

   25 ноября икона отбудет в Иерусалим.

Оrthodox.org.ua.

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