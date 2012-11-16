Десять дней Плащаница Пресвятой Богородицы будет находиться в Киеве
00:27, 16 ноября 2012Православие
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С 16 до 25 ноября
Срок пребывания Плащаницы Пресвятой Богородицы в Украине продлено до 25 ноября.
С 15-00 16 ноября святыня будет находиться в деревянном храме в честь Всех, на месте строительства Свято-Воскресенского Кафедрального собора УПЦ (ст. метро Лыбидская, Железнодорожное шоссе, 3).
23 ноября, Плащаница будет находиться в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании, откуда в полдень вернется в Всехсвятский храм.
25 ноября икона отбудет в Иерусалим.
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