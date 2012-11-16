Коптский Патриарх обеспокоен содержанием новой Конституции Египта

Новый коптский Патриарх Тавардас II выразил пожелание, чтобы новая Конституция Египта гарантировала равные права сторонникам всех религий, присутствующих в стране, сообщаетСatholicnews.

Иерарх подчеркнул, что "в различиях сила". По его словам, "когда каждый гражданин будет учитываться в новой Конституции, тогда в Египте начнется развитие. В противном случае страну ждет регресс», - считает Патриарх.

Тавардас II обратил внимание на то, что парламент, а также комиссия по подготовке Конституции, состоят преимущественно из приверженцев ислама. Из 100 членов комиссии, христиан лишь около 15 человек. В стране существует страх перед тем, что законы шариата будут главенствовать в новой Конституции. В таком случае это поспособствует дискриминации религиозных меньшинств, большую часть из которых составляют христиане-копты.

Патриарх подчеркнул, что коптская Церковь не вмешивается в политику, но одновременно призвал верующих активнее участвовать в общественной и политической жизни.