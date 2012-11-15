В соцсетях рождаются разрушительные для молодежы взгляды

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин считает, что очень часто социальные сети оказывают разрушающее действие на молодого человека.

«Сегодня принято считать, что Интернет и социальные сети дают людям возможность максимально широкого общения, но мы с вами знаем, что иногда эта широта общения становится обманчивой», - сказал отец Всеволод, выступая на конференции «Семья в государствах Среднеазиатского митрополичьего округа: прошлое, настоящее и будущее», проходящей в Ташкенте.

По словам священника, в соцсетях молодежь замыкается в рамках небольших групп по интересам, состоящим подчас из 5-10 человек «и в этих группах рождаются самые причудливые и разрушительные для человека взгляды, вплоть до пропаганды самоубийства, до обмена советами, как лучше это самоубийство совершить, как лучше употребить наркотики, сменить огромное количество половых партнеров за неделю или месяц».

В тоже время, по мнению отца Всеволода, проводя время в этих группах, молодые люди лишаются «того широкого круга общения, который помогает познакомиться с разными взглядами на жизнь».

«Помня об одиночестве и замкнутости молодежи в сетевых сообществах, поколения отцов и дедов, матерей и бабушек должны находить свой путь к общению с поколением детей и внуков, чтобы избавить их от одиночества, от отсутствия опыта, чтобы молодой человек не замыкался в душных маленьких комнатах, рожденных социальными сетями», - заключил отец Всеволод.

«Фома»