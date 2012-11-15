Продлено пребывание Плащаницы Божией Матери в Украине

14 ноября состоялся телефонный разговор Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

В разговоре Митрополит Владимир поблагодарил Его Блаженство и Священному Синоду Иерусалимской Церкви за то, что в течение двух месяцев в епархиях Украинской Православной Церкви находится чудотворная икона Плащаницы Пресвятой Богородицы со скита Малая Гефсимания г. Иерусалима. За это время святыню молитвенно почтили миллионы православных верующих в регионах Украины.

Также Блаженнейший Митрополит Владимир поблагодарил Патриарха Феофила за его любовь и молитвы всех верных Иерусалимской Церкви за его здоровье, отметив что Святейший Патриарх Феофил посещал его во время болезни.

Учитывая, что 23 ноября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир празднует 77-летие со дня рождения, Блаженнейший Патриарх Феофил III в качестве подарка и благословения Святого Града и Святой Иерусалимской Церкви благословил продлить пребывание чудотворной иконы Плащаницы Пресвятой Богородицы в г. Киеве ко Дню рождения Его Блаженства включительно.

После торжественной Литургии 16 ноября в Киево-Печерской Лавре чудотворная икона Плащаницы Пресвятой Богородицы будет находиться в храме Всех Святых на месте строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ, куда будет доставлена архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром, который по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира несет послушание настоятеля данного храма.

Божественная литургия в день 77-летия Предстоятеля УПЦ будет совершена в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании, нынешней резиденции Предстоятеля УПЦ, с участием всех желающих молитвенно и евхаристически пообщаться и вознести молитвы у чудотворной Плащаницы Богородицы.

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