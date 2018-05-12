Кавказские пустынножители - о сути греха принятия цифровых идентификаторов

Кавказские пустынножители - монах Константин с братией Свято-Троицкого скита обратились к Патриарху Кириллу и членам комиссии Межсоборного Присутствия по вопросу обсуждения Проекта документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности».

В своем обращении монахи-пустынножители рассуждают о духовном значении цифровой идентификации, дают определение сути греха при принятия цифровых идентификаторов и грядущей «печати-начертания» в свете заповедей Христовых. По их мнению, «на современном этапе жизни общества религия богопротивления подводит к переходу в рабство «новому мировому порядку».

«Надеемся, что священноначалие найдет целесообразным продолжить и углубить богословское обсуждение данного вопроса… От нынешней бдительности и правильности духовной оценки (выводов) во многом будет зависеть вечная участь миллионов душ, за которые умер Христос», - считает братия монастыря.

«Реализуясь через людей, религия сатаны оформилась в религию «житейскую» - о которой сказал Господь: «… отойди от Меня … думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16:23). При этом принятие личного цифрового идентификатора является своего рода «крещением» в эту религию – переходом из числа «оглашенных» в ряды членов «нового мирового порядка» - «рая на земле».

«По благословению старцев, мы изложили наши рассуждения по данной теме на бумаге.

Поскольку в Проекте документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» от 30 мая 2012 года, комиссия Межсоборного присутствия во главе со Святейшим Патриархом Кириллом, призывает клир, монашествующих и всех верных чад Святой Церкви: «…проявить в данном непростом вопросе христианское трезвомыслие и заботиться о свободе исповедания веры», - то сегодня и мы, повинуясь этому призыву, предлагаем наш скромный труд для общецерковного рассмотрения».

Документ состоит из 33 страниц, ознакомиться с полным текстом можно ЗДЕСЬ.

«УНИАН-Религии» публикует наиболее значимые выдержки из Обращения пустынников.

РАССУЖДЕНИЯ О ДУХОВНОМ ЗНАЧЕНИИ ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

"Реализуясь через людей религия сатаны иоформилась в религию «житейскую», о которой сказал Господь: отойди от Меня, думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16, 23).

Не определяя для себя правилом жизни заповеди Христовы, человек неизбежно сливается со своего рода антиподом Божественному мироустроению – антихристианским безпорядочным «порядком» жизни"

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕЛИГИЯ БОГОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДВОДИТ К ПЕРЕХОДУ В РАБСТВО

«НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ»

"Если сегодня не понять, что мир без исполнения заповедей Божиих с каждым днем все более и более усваивает себе эту древнюю «тайну беззакония», реализуя идею богопротивления сатаны, то невозможно будет понять, почему за принятие сегодняшних личных цифровых идентификаторов и завтрашнего «начертания на руку или чело» последует вечное мучение".

"Сегодня процесс отпадения от Бога совершается в глубине человеческих сердец тайно, но при принятии личных пожизненных цифровых идентификаторов обнаруживает себя и становится уже явным, переводя православие с крестом Христовым в православие «с комфортом», религию не от мира сего (Ин. 18, 36) в религию богопротивления…"

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ МИРА – ПЛОД ТРУДОВ ИДЕОЛОГОВ БОГОПРОТИВЛЕНИЯ

"Религия богопротивления стала движущей силой и смыслом жизни людей, не взыскавших Бога, но пленившихся диавольской идеей стать «сильными мира сего». Такие идеологи, вдохновляемые сатаной, созидают свой богоборческий «антимир» как антипод миру, созданному по замыслу Божиему. А мы никак не можем осознать, что, если будем жить по обычаю мира сего, то нехотя и незаметно станем жить по воле князя, господствующего в воздухе, духа,действующего ныне в сынах противления (Ефес. 2, 2), которые входят в состав так называемого «мирового правительства»".



"Сегодня, навязывая цифровую идентификацию, нам предлагают стать участниками (а точнее – пленниками) этого «нового мирового порядка». Под благовидным предлогом «благоустройства мира» воплощается в жизнь многогранная богоборческая идея. Мы же, не разумея глубин коварства сатанинского, одобряем эту идею и своей жизнью участвуем в ее осуществлении. Поэтому, если мы, христиане, поддерживая подобные нововведения, будем бездумно «поступать как прочие народы», то неизбежно отступим от Христа".

«ПЕЧАТЬ-НАЧЕРТАНИЕ» И ЛИЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАТОР



"Естественно, возникает вопрос: в нашей жизни было, есть и еще может быть много различных номеров и чисел – так принятие какого из них является греховным ? Поэтому в первую очередь следует обратить внимание на особые признаки таких чисел, которые нам указывает Священное Писание:

1) он сделает то, что всем , малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет… – т.е. такие числа будут законодательно установлены обязательными для всех;



2) не имея такого «начертания», «имени зверя» или «числа имени его», будет невозможно ни покупать, ни продавать – осуществление безналичных финансовых расчетов будет не возможно без использования такого «числа» или «начертания;



3) такое «число» или «начертание» должно быть «числом человеческим » – носителем его должен стать каждый живущий на земле человек.



Надо отметить, что суть самой проблемы заключается в принятии или отвержении личного цифрового идентификатора, заменяющего имя христианина на цифровое , независимо от формы его внешнего носителя:



– вчера это были справки о присвоении ИНН;

– сегодня – цифровые электронные карточки (паспорта с личными кодами, биометрическими данными и иной машиносчитываемой информацией, универсальные электронные карточки (УЭК));

– завтра это, вероятно, будут чипы (или иные новейшие нанотехнологии), внедряемые в тело человека.



Поэтому мы рассматриваем проблему присвоения личного цифрового идентификатора как такового, а не какую-либо отдельную форму его внешнего носителя".



Мы разделяем и поддерживаем мнение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 3 июня 1998 года о том, что «процесс отпадения от Бога и благодати Его... ныне тайно совершается в глубине человеческих сердец», и "...индивидуальный идентификационный номер... может стать „печатью антихриста“». Вот то, самое главное «отречение», которое не позволительно допускать христианину".



" Господь, как Всеведущий, знал, что христиане последних времен – по своей привязанности к земному, от невнимания к Евангельским заповедям, в силу искусства обольщения сатаны и лукавой благовидности его дел – не усмотрят и не признают в принятии цифрового «антиимени» греховного деяния. И потому Он столь подробно открыл апостолу Иоанну Богослову суть «начертания». А без такого свидетельства мы вряд ли бы усмотрели пагубу для своей души в предлагаемых нам сегодня технологиях идентификации личности".



"У тех, кто ожидает принятие печати с предварительным отречением от Христа, спросим:

– Как Вы считаете, принять человеку «печать антихриста» – это смертный грех или нет?

– Конечно, смертный!

– А убийство и блуд считаются смертными грехами?

– Конечно.

– А у того, кто намеревается совершить убийство, разве кто-то (сатана или человек) требует предварительного словесного отречения от Христа?..

Такое ожидание – плод недомыслия. И, ко всему прочему, это – очень зловредное мнение, потому что ему рады верить все те, кому якобы некогда внимательно и серьезно заниматься делом своего спасения. Ведь пока не заставляют отрекаться от Христа – все хорошо и можно спокойно жить в свое удовольствие, принимая электронные карточки и чипы".



"Но в основу управления «новым мировым сообществом» заложено присвоение нового цифрового имени, идентифицирующего личность, каждому человеку на земле. .. Важным стратегическим моментом в построении «нового мирового порядка» является планомерная подготовка человечества к согласию с тем мнением, что применение цифровых идентификаторов в повседневной жизни (сначала просто номеров (ИНН), затем различного вида электронных карточек с персональными социальными и биометрическими данными, и лишь после – чипа, «начертания на руку или чело») является удобным и «безопасным». Принятие нынешних личных кодов и цифровых идентификаторов, без которых завтра никому нельзя будет ни покупать, ни продавать , является предваряющей стадией единого процесса принятия печати-начертания «на руку или чело», а соответственно, в свете заповедей Нового Завета признается деянием греховным. Поэтому устраниться от этого процесса, незаметно уводящего человечество от Христа и ведущего его к поклонению антихристу (ср.: Откр. 14, 9–10), возможно лишь на сегодняшней стадии его развития".



"Вот и получается, что ожидаем «печати» как завершения дела покорения царству антихриста (или как «метки», «знака» или «символа» такой покорности) с нанесением «на правую руку или чело» и не видим СУТИ . Не видим, что в настоящее время цифровой идентификатор личности уже выполняет социально-экономическую функцию «печати-начертания», тоесть является общеобязательным, дает возможность и «покупать», и «продавать» – широкий доступ к материальным благам. Поэтому приближение выбора «крест или хлеб» неизбежно".

"Система для своего функционирования имеет потребность в цифровом идентификаторе, т.е. конкретном индивидуальном числе, отождествляемом с личностью человека, а не одинаковой для всех «метке», имени антихриста или числе «666»...Но как только человек принимает личный идентификатор, то сразу получает возможность удовлетворения своих житейских потребностей (в частности, купли-продажи) как «свой», состоящий в этой предантихристовой системе учета под своим, определенным пожизненно, цифровым именем".



"Таким образом, присваиваемый человеку цифровой идентификатор становится в буквальном смысле «числом человеческим» – неотделимым от его жизни и деятельности, т.е. главным индивидуализирующим признаком личности во взаимоотношениях с государством, а фактически – с новой электронной системой управления обществом. Надо понимать, что цифровой идентификатор личности – это атрибут, который фактически заново именует человека, присваивая ему статус управляемого объекта глобальной информационно-управляющей системы. Он может носить различные названия: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), личный код, страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (СНИЛС), социальный идентификационный номер гражданина (СИН), универсальный идентификатор личности (УИЛ), идентификатор персональных данных (ИПД) и т.д., но от этого его суть не меняется. Посему нужно смотреть на дело, а не предаваться «совопросничеству» и словопрениям".



"Принятие начертания «числа человеческого» влечет за собой следующие последствия:

а) с экономической точки зрения цифровой идентификатор дает нам право «покупать» и «продавать». Фактически, цифровые идентификаторы личности наделяют нас статусом полноправного участника социально-экономической жизни государства;

б) с социальной точки зрения цифровой идентификатор дает возможность сбора и обработки всесторонней информации о человеке для установления тотального контроля над всеми сферами его жизни, вплоть до возможности управления им дистанционно. Как и упоминается в Проекте:

– «Вся собранная информация может не только храниться, но автоматически анализироваться с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного человека» (абз. 5, п. 2).

– «каждый шаг [человека] может проверяться, служить тестом на лояльность к системе»"



"Иными словами, получение цифрового идентификатора может привести к искоренению христианской веры на земле, что и является одной из главных целей создателей глобальной системы «нового мирового порядка»;

в) с духовной точки зрения принятие сегодняшнего личного цифрового идентификатора – первый шаг к «поклонению зверю и образу его» (см.: Откр. 14, 9) – т.е. плодом этого деяния является грех отступничества от Христа и Его заповедей.

Таким образом, принимая цифровую идентификацию, мы получаем возможность доступа к материальным благам этого мира, но становимся на путь отречения от Христа".

В ЧЕМ СУТЬ ГРЕХА ПРИНЯТИЯ СЕГОДНЯШНИХ ЦИФРОВЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ И ГРЯДУЩЕЙ «ПЕЧАТИ-НАЧЕРТАНИЯ» В СВЕТЕ ЗАПОВЕДЕЙ ХРИСТОВЫХ

"Когда мы пренебрегаем исполнением заповедей Христовых в повседневной жизни, тогда, по мере духовного помрачения, мы перестаем видеть свои грехи, и в том числе – в принятии личных цифровых идентификаторов".



"Если говорить кратко, то грех – в отступлении...Оно проявляется в словах, делах, чувствах, мыслях и желаниях, совершается постепенно и незаметно. Это дело не одного года. Но на каких-то переломных этапах отступление констатируется как совершившийся факт (как в частной, так и в общецерковной жизни)".



"Грех отступления проявляется в том, что мы по свидетельству чистой совести не можем сказать с апостолом: Наше жительство – на небесах (Флп. 3, 20). А если кто может так сказать, то – слава Богу! Но сколько таких?.. Если же наше жительство слишком приземленное, то мы – в опасности".

"Ведь, не исполняя воли Божией, открываемой нам в заповедях Его (и таким образом отступая от Христа), мы неизбежно, даже и нехотя, приобщаемся в духе отступнику-диаволу и уже начинаем творить его волю.

Воля Божия о спасении человеческого рода заключается в следующем: да будут [люди] в Нас едино, – как сказал об этом Христос... Ради приобретения этого единения со Христом нам дана земная жизнь".



"Наше изволение с кем-то внутренне объединиться посредством одобрения того или иного процесса (или образа жизни) – всегда имеет внешнее выражение: в первую очередь в присвоении новых названий и имен. Имя антихриста в Священном Писании представлено в виде числа, поэтому принимающие новые пожизненные цифровые имена (идентификаторы личности по образу имени «зверя») становятся последователями вековой богоборческой идеи сатаны, чем и формируют церковь грядущему антихристу".



"Цель построения «нового мирового порядка» многогранна:

– уничтожить на земле (в человеческих сердцах) спасительную веру во Христа, подменить ее житейской религией антихриста...;

– чад Церкви Христовой объединить в одно большое «стадо» с неверными и еретиками, создав экуменическую «интернациональную церковь»...;

– сделать все возможное, чтобы человечество впало в ропот на Бога, отступило от Него и, как следствие, всецело внутренне поддержало вековую богоборческую идею сатаны – ...ополчить человечество против Бога..."



"Так, под благовидным предлогом «благоустройства мира», диавол воплощает в жизнь свою многогранную богоборческую идею. Мы же, не разумея глубин коварства сатанинского, одобряем этот план и принимаем участие в его воплощении в жизнь".



"Многие сторонники цифровой идентификации убеждены, что пребывают со Христом и в чистой вере. Но это определяется не нашим мнением, а словом Божиим: Вера бо чиста и нескверна пред Богом и Отцем сия есть, еже... нескверна себе блюсти от мира(Иак. 1, 27). А ведь при принятии пожизненного цифрового идентификатора произойдет объединение с «миром», уже имеющим антихристианское устроение, а значит – и всем его злом".



"Святые отцы учат: кто не покоряет своей воли Богу (т.е. заповедям Его), тот поневоле покорится диаволу, – иначе не бывает".



"Грех в том, что, приняв от мира пожизненный цифровой идентификатор, человек становится другом мира, а, следовательно (со временем), – и другом «князя» его. Ибо «друг мира, – говорит святитель Игнатий (Брянчанинов), – соделывается непременно, может быть незаметно для себя, злейшим врагом Бога... При служении миру невозможно служение Богу, и нет его, хотя бы оно и... представлялось существующим. Его нет!»"



"Таким образом, именно на этом (тна осознанном или не осознанном миролюбстве, произрастающем на отступничестве от заповедей Христовых и приводящем в итоге к покорности антихристианскому богоборческому порядку жизни) основывается грех принятия сегодняшнего цифрового идентификатора и завтрашней «печати-начертания"».



"Таким образом, из рассмотрения назначения цифровых идентификаторов (ИНН, СНИЛС, УЭК и т.д.), следует, что принимаемый личный пожизненный цифровой идентификатор представляет собой:



– «антиимя» христианина, вступившего в антихристианскую систему;

– суть «печати-начертания» грядущего антихриста;

– угрозу уничтожения христианства, обмирщения Церкви Христовой и исчезновения государства и нации.



Принятие цифрового идентификатора это:



– следствие и свидетельство отступления от заповедей Христовых;

– переход в большое антихристианское «стадо», идущее «по широкому пути»;

– первый шаг принятия «печати-начертания»;

– выбор «хлеба» вместо «креста».



Без присвоения цифровых идентификаторов всему человечеству (или подавляющему его большинству) не может завершиться процесс глобализации, организованный слугами антихриста, и сам антихрист не может воцариться и приступить к управлению миром.



Поэтому принятие цифрового идентификатора – это проявление «смиренной» покорности и начало услужения грядущему антихристу в лице закулисы «нового мирового порядка»".



"Но не «номеров» мы боимся. В Книге притчей Соломоновых сказано: Премудр, убоявся, уклонится от зла, безумный же, на себе надеявся, смешавается со беззаконным (Притч. 14, 16). Мы боимся греха нарушения заповедей Христовых..."



"Необходимо всем нам осознать, что сейчас мы находимся на важнейшем, решающем этапе истории, когда принятие или непринятие цифровых идентификаторов, электронных документов и прочих порождений глобализации определит дальнейшее состояние не только Церкви Христовой, но и государства, равно как и спасение или погибель каждого конкретного человека..."

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

"В рассмотрении вопроса о греховности принятия цифровых идентификаторов (и электронных карточек) и духовных последствий этого шага немаловажным свидетельством является наследие Святых Отцов нашей Церкви:

1) ...Житие преподобного Василия Нового, в котором его ученик Григорий описал мытарства блаженной Феодоры и Страшный Суд так, как Господь ему открыл это. И уже тогда, в X веке, Спаситель явил такие подробности, которые мы переживаем в веке XXI – о карточках.

2) ...Вопросы и ответы Зиновия Мниха по апокалиптической тематике.

...Святоотеческое церковное предание о существовании «предпечати», сохранившееся в народе, имеет свои основания и соответствует сегодняшней действительности.

Все сие подобает принять к сведению каждому, желающему спастись..."

Подготовил Александр Змейко - для "УНИАН-Религии"